Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo educacional envolvente de 60 segundos voltado para estudantes do ensino fundamental, explicando a importância da educação ambiental e práticas sustentáveis simples no dia a dia. Os visuais devem ser brilhantes e animados, apresentando cenários relacionáveis, apoiados por uma narração amigável e clara. Utilize os avatares de IA do HeyGen para dar vida a um apresentador consistente e acessível.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo profissional conciso de 30 segundos direcionado a líderes empresariais e investidores, destacando o compromisso de uma empresa com iniciativas de sustentabilidade. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, corporativo e orientado por dados, exibindo estatísticas impactantes e tecnologias verdes. Empregue os modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente um vídeo de relatório de sustentabilidade corporativa polido e autoritário.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo dinâmico de 50 segundos no estilo tutorial voltado para aspirantes a criadores de vídeos de saúde ambiental e ONGs, demonstrando como eles podem facilmente criar conteúdo impactante. A apresentação visual deve ser moderna e acelerada, ilustrando o processo de criação passo a passo, com uma trilha sonora animada e encorajadora. Aproveite a funcionalidade de texto para vídeo do HeyGen para transformar uma mensagem escrita em uma produção profissional.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos de Saúde Ambiental

Transforme seus insights ambientais em vídeos envolventes de forma rápida e eficiente com nosso gerador de vídeos alimentado por IA, projetado para máximo impacto.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece inserindo seu texto ou roteiro. Nossa plataforma utiliza capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro para converter instantaneamente sua mensagem de saúde ambiental em cenas de vídeo dinâmicas, estabelecendo a base para um conteúdo impactante.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Enriqueça sua narrativa escolhendo entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua mensagem. Você também pode integrar visuais relevantes de nossa abrangente biblioteca de mídia para ilustrar efetivamente seus dados e iniciativas ambientais.
3
Step 3
Adicione Áudio Profissional e Branding
Gere narrações envolventes com nosso recurso avançado de geração de narração, oferecendo múltiplas vozes e idiomas. Aplique o logotipo e as cores da sua organização usando controles de branding para manter a consistência e fortalecer sua mensagem de sustentabilidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Amplamente
Finalize seu vídeo e use redimensionamento de proporção e exportações para prepará-lo para qualquer plataforma, desde mídias sociais até apresentações corporativas. Compartilhe seu conteúdo de saúde ambiental para aumentar a conscientização e promover a ação.

Produzir Conteúdo Envolvente para Mídias Sociais

Crie rapidamente vídeos curtos e envolventes para mídias sociais para aumentar a conscientização e promover o engajamento em campanhas de saúde ambiental.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode facilitar a criação de vídeos impactantes de educação ambiental?

O HeyGen é um gerador de vídeos avançado de IA que transforma roteiros em conteúdo impactante, perfeito para vídeos de educação ambiental ou conscientização sobre mudanças climáticas. Utilize as capacidades de texto para vídeo do HeyGen e seus diversos avatares de IA para produzir mensagens envolventes e informativas de forma eficiente.

O HeyGen pode personalizar vídeos para marcas específicas e plataformas de mídia social?

Com certeza, o HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que você integre seu logotipo e cores da marca de forma harmoniosa em seus vídeos. Você também pode personalizar facilmente as proporções e utilizar modelos de vídeo para otimizar seu conteúdo para várias plataformas de mídia social, garantindo alcance máximo e consistência.

Quais recursos o HeyGen oferece para criar apresentações de vídeo envolventes com IA?

O HeyGen capacita os usuários a criar apresentações de vídeo dinâmicas usando avatares de IA realistas e geração avançada de narração a partir do seu roteiro. Enriqueça sua mensagem com texto animado e uma rica biblioteca de mídia para produzir conteúdo de qualidade profissional e impactante sem esforço.

O HeyGen fornece modelos de vídeo para criação rápida de conteúdo?

Sim, o HeyGen possui uma ampla gama de modelos de vídeo profissionalmente projetados para agilizar seu processo de criação de conteúdo. Esses modelos são ideais para diversos propósitos, incluindo vídeos de relatórios de sustentabilidade corporativa, permitindo que você gere rapidamente vídeos de alta qualidade a partir de texto.

