Sim, a HeyGen é projetada para versatilidade, permitindo que você crie conteúdo de vídeo atraente otimizado para qualquer plataforma de redes sociais. Nosso editor intuitivo de arrastar e soltar e as capacidades de redimensionamento de proporção de aspecto garantem que seus vídeos fiquem perfeitos em qualquer lugar, do YouTube a outros canais.