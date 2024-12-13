Crie um vídeo de destaque empreendedor de 30 segundos para um novo coach online, enfatizando sua jornada de marca pessoal desde a ideia até o sucesso. O estilo visual deve ser moderno e inspirador, com gráficos limpos e um avatar de IA confiante fazendo a narração, acompanhado por uma trilha musical sutil e motivadora. Essa narrativa deve destacar claramente sua expertise e visão, projetada para atrair empreendedores aspirantes em busca de mentoria. Utilize os avatares de IA e a funcionalidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para criar uma introdução envolvente e concisa.

Gerar Vídeo