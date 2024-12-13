A Ferramenta de Vídeo Empresarial Definitiva para Comunicação Sem Esforço

Simplifique suas comunicações internas e treinamentos com uma plataforma de vídeo empresarial intuitiva, transformando roteiros em vídeos envolventes sem esforço usando Texto-para-vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos voltado para os departamentos de RH e Treinamento, ilustrando como uma ferramenta de vídeo empresarial simplifica a gestão e acessibilidade de conteúdo. O vídeo deve adotar uma estética visual limpa e de tutorial, com um tom de áudio animado e encorajador. Use o texto-para-vídeo do HeyGen a partir do roteiro para criar segmentos que demonstrem transcrições automáticas e legendas para todos os materiais de treinamento.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo estratégico de 2 minutos para Arquitetos de Software e CTOs, enfatizando as integrações perfeitas e os aspectos de solução baseada em nuvem de um sistema de Gestão de Conteúdo de Vídeo Empresarial. A apresentação visual deve ser moderna e orientada por dados, empregando modelos e cenas do HeyGen para visualizar arquiteturas de sistema complexas, complementadas por uma narração estratégica e visualizações de apoio da biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos para Analistas de Marketing e Diretores de Vendas, destacando o poder da análise de vídeo dentro de um software de vídeo empresarial avançado. O estilo visual deve ser envolvente e profissional, apresentando visualizações de dados animadas, todas renderizadas e otimizadas para várias plataformas usando o redimensionamento e exportações de proporção de aspecto do HeyGen. Uma narração concisa e impactante, gerada profissionalmente, deve guiar o espectador através de insights analíticos chave.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona uma Ferramenta de Vídeo Empresarial

Simplifique suas comunicações internas e gestão de conteúdo com uma plataforma de vídeo empresarial abrangente, garantindo vídeo seguro e acessível para sua organização.

1
Step 1
Crie ou Carregue Seu Conteúdo de Vídeo
Comece carregando mídia existente ou gerando novos vídeos usando capacidades como texto-para-vídeo a partir do roteiro. Isso centraliza todos os seus ativos de gravação e comunicação de vídeo.
2
Step 2
Aplique Sua Identidade de Marca
Garanta a consistência da marca em todos os seus vídeos aplicando branding personalizado. Controle logotipos e cores para manter uma imagem corporativa profissional e unificada em todo o seu conteúdo.
3
Step 3
Adicione Acessibilidade e Melhorias
Aumente o alcance e a conformidade gerando legendas ou transcrições para seu conteúdo de vídeo. Isso torna a informação acessível a todos os espectadores, melhorando o engajamento e a compreensão.
4
Step 4
Selecione Configurações de Distribuição e Segurança
Gerencie quem pode visualizar seu conteúdo configurando permissões de acesso e criptografia robusta. Compartilhe seus vídeos com segurança internamente ou externamente com total controle sobre a segurança do vídeo.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Escale Programas de Aprendizado Corporativo

Desenvolva e implemente rapidamente uma variedade diversificada de cursos e conteúdos educacionais, expandindo efetivamente as iniciativas de aprendizado da sua empresa globalmente.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen funciona como uma ferramenta de vídeo empresarial?

O HeyGen capacita empresas a criar rapidamente vídeos de alta qualidade e profissionais usando avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo, simplificando a produção de conteúdo de vídeo para várias comunicações internas e vídeos de vendas externas dentro de uma estrutura de ferramenta de vídeo empresarial.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para plataformas de vídeo empresariais?

O HeyGen fornece uma solução robusta baseada em nuvem com recursos técnicos como controles de branding personalizados, geração automática de transcrições e capacidades de integração, garantindo uma gestão e implantação de conteúdo eficiente dentro do ecossistema da sua plataforma de vídeo empresarial.

O HeyGen pode escalar a produção de vídeo para grandes organizações?

Absolutamente. O processo eficiente de texto-para-vídeo do HeyGen, combinado com extensos modelos e geração de narração, permite que as organizações produzam um grande volume de conteúdo de vídeo consistente e com marca, sem exigir extensas capacidades tradicionais de gravação ou edição de vídeo.

O HeyGen suporta branding personalizado para conteúdo de vídeo empresarial?

Sim, o HeyGen oferece controles abrangentes de branding, incluindo uploads de logotipo e paletas de cores personalizadas, garantindo que todo o conteúdo de vídeo empresarial gerado esteja perfeitamente alinhado com a identidade visual e diretrizes de marca da sua organização.

