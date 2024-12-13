Criador de Vídeos Empresarial: Escale Sua Criação de Conteúdo com IA

Crie vídeos profissionais e de alta qualidade para sua empresa com Avatares de IA, otimizando sua produção de conteúdo.

Desenvolva um vídeo de treinamento interno de 30 segundos para novos contratados, direcionado a treinadores corporativos, que utilize os avatares de IA da HeyGen para explicar as políticas da empresa com um estilo visual profissional, porém acessível, e geração de narração clara. Isso demonstra como um criador de vídeos empresarial pode simplificar a integração.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um anúncio dinâmico de 45 segundos para uma nova funcionalidade de software, voltado para gerentes de marketing, utilizando visuais elegantes e um estilo de áudio com marca, usando os templates e cenas da HeyGen e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 60 segundos para comunicações internas, destinado a equipes empresariais multifuncionais, que aproveite a biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para um cenário visual moderno e inclua legendas para compartilhar rapidamente uma atualização de projeto com um tom colaborativo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo conciso de mensagem executiva de 30 segundos para executivos de negócios, apresentando um estilo visual e de áudio autoritário, gerado diretamente de um roteiro usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen, demonstrando a eficiência de um criador de vídeos empresarial para anúncios rápidos.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos Empresarial

Otimize sua estratégia de conteúdo de vídeo com uma plataforma intuitiva e alimentada por IA, projetada para produção de vídeo eficiente, colaborativa e profissional em escala.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo
Comece selecionando um template profissional ou colando seu roteiro para aproveitar a poderosa funcionalidade de Texto para Vídeo da HeyGen. Isso inicia sua produção, fornecendo um ponto de partida estruturado e eficiente para qualquer projeto de vídeo.
2
Step 2
Selecione Visuais com IA
Enriqueça sua narrativa escolhendo entre uma variedade diversificada de avatares de IA realistas para representar sua mensagem. Personalize facilmente sua aparência e movimentos para criar conteúdo de vídeo atraente e envolvente.
3
Step 3
Aplique Polimento de Marca e Áudio
Eleve seu vídeo com controles de Branding personalizados (logotipo, cores), garantindo que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com sua identidade corporativa. Integre uma narração clara e impactante usando nossos recursos avançados de narração, fazendo sua mensagem ressoar.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Obra-prima
Finalize seu vídeo com precisão e exporte-o em vários formatos e proporções de aspecto, otimizados para sua plataforma de marketing de vídeo escolhida. Seu vídeo de alta qualidade está agora pronto para distribuição, transmitindo sua mensagem de forma eficaz em todos os canais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Depoimentos Dinâmicos de Clientes

Transforme facilmente histórias de sucesso de clientes em depoimentos em vídeo impactantes para vendas e marketing.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica o processo de produção de vídeos para empresas?

A HeyGen utiliza criação de vídeos avançada com IA para simplificar significativamente a produção de vídeos para empresas. Os usuários podem rapidamente gerar conteúdo envolvente usando Avatares de IA realistas, narrações personalizadas e uma rica biblioteca de templates profissionais, otimizando seu fluxo criativo.

A HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em todos os meus vídeos de marketing?

Com certeza. A HeyGen oferece recursos robustos de personalização de marca, permitindo que você carregue seu Kit de Marca com logotipos, cores e fontes. Isso garante que cada vídeo profissional produzido esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca e melhore seus esforços de marketing em vídeo.

Que tipos de vídeos posso criar com a HeyGen para redes sociais e além?

A HeyGen permite que você gere uma ampla gama de conteúdos envolventes, incluindo vídeos para redes sociais, vídeos de marketing, vídeos de produtos e até vídeos animados. Com uma extensa biblioteca de templates e mídia de estoque, a criação de vídeos é eficiente e versátil para diversas necessidades de comunicação.

A HeyGen é uma plataforma intuitiva para criação colaborativa de vídeos?

Sim, a HeyGen possui uma interface intuitiva com um editor de arrastar e soltar fácil de usar, tornando a criação colaborativa de vídeos acessível para equipes de todos os tamanhos. O espaço de trabalho em nuvem da plataforma facilita o trabalho em equipe e o desenvolvimento eficiente de conteúdo.

