Sua Solução Definitiva de Gerador de Vídeo Empresarial
Acelere sua estratégia de conteúdo com um editor de vídeo com IA, produzindo vídeos de treinamento de alta qualidade e reutilizando conteúdo facilmente usando o recurso de Texto para Vídeo do HeyGen.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos direcionado a equipes de marketing em agências criativas, enfatizando o controle criativo superior oferecido pelo HeyGen. Este vídeo deve ter um estilo visual moderno e elegante, com transições dinâmicas e uma narração profissional, destacando como o vídeo gerado por IA, impulsionado pelos avatares de IA do HeyGen, eleva a narrativa deles.
Desenvolva um vídeo informativo de 60 segundos para departamentos de RH e treinadores corporativos, ilustrando como simplificar a criação de vídeos de treinamento essenciais. O tom deve ser informativo e envolvente, incorporando sobreposições de texto na tela e uma narração amigável e clara gerada usando a geração de narração do HeyGen. Isso demonstra como um editor de vídeo com IA pode simplificar conteúdos complexos.
Crie um vídeo vibrante de 30 segundos para criadores de conteúdo e empreendedores solo, demonstrando como dar nova vida ao material existente ao reutilizar conteúdo. O estilo visual e de áudio deve ser inspirador e contemporâneo, com uma trilha sonora moderna e visuais atraentes da biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para aprimorar suas capacidades de narrativa em vídeo.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aprimore o Treinamento Corporativo.
Aproveite a criação de vídeos com IA para aumentar o engajamento dos funcionários e melhorar a retenção de conhecimento para programas de treinamento interno eficazes.
Crie Conteúdo Dinâmico para Redes Sociais.
Produza rapidamente vídeos e clipes cativantes para redes sociais com IA para expandir seu alcance e engajar seu público de forma eficaz.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen facilita a criação de vídeos criativos com IA?
O HeyGen capacita os usuários a produzir conteúdo de vídeo envolvente com IA, aproveitando avatares de IA avançados e seu robusto gerador de texto para vídeo. Você tem amplo controle criativo para personalizar cenas e personagens para uma narrativa de vídeo convincente.
Que tipo de modelos pré-fabricados estão disponíveis para criação de vídeos com IA?
O HeyGen oferece uma biblioteca diversificada de modelos pré-fabricados, permitindo que os usuários iniciem rapidamente sua jornada de criação de vídeos com IA. Esses modelos são perfeitos para várias aplicações, incluindo conteúdo para redes sociais e reutilização eficiente de conteúdo.
O HeyGen pode criar vídeos de personagens animados e cabeças falantes?
Absolutamente, o HeyGen é especializado em gerar avatares de IA realistas e cabeças falantes, dando vida aos seus roteiros com vídeos de personagens animados dinâmicos. Isso proporciona um controle criativo significativo para diversas necessidades de narrativa em vídeo.
Como o HeyGen pode apoiar as necessidades de geração de vídeos empresariais?
O HeyGen serve como um poderoso gerador de vídeos empresariais, permitindo que as empresas criem vídeos de IA de alta qualidade de forma eficiente para treinamento, marketing e fins comerciais. Ele oferece recursos robustos como controles de marca e ferramentas versáteis de criação de vídeos com IA para atender às demandas profissionais.