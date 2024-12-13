Sua Solução Definitiva de Gerador de Vídeo Empresarial

Acelere sua estratégia de conteúdo com um editor de vídeo com IA, produzindo vídeos de treinamento de alta qualidade e reutilizando conteúdo facilmente usando o recurso de Texto para Vídeo do HeyGen.

Imagine criar um vídeo de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas, mostrando como eles podem produzir conteúdo envolvente para redes sociais de forma fácil. O estilo visual deve ser energético e limpo, com uma trilha sonora animada e narração concisa. Utilize a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para transformar rapidamente ideias em criações vibrantes de vídeo com IA.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos direcionado a equipes de marketing em agências criativas, enfatizando o controle criativo superior oferecido pelo HeyGen. Este vídeo deve ter um estilo visual moderno e elegante, com transições dinâmicas e uma narração profissional, destacando como o vídeo gerado por IA, impulsionado pelos avatares de IA do HeyGen, eleva a narrativa deles.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo informativo de 60 segundos para departamentos de RH e treinadores corporativos, ilustrando como simplificar a criação de vídeos de treinamento essenciais. O tom deve ser informativo e envolvente, incorporando sobreposições de texto na tela e uma narração amigável e clara gerada usando a geração de narração do HeyGen. Isso demonstra como um editor de vídeo com IA pode simplificar conteúdos complexos.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo vibrante de 30 segundos para criadores de conteúdo e empreendedores solo, demonstrando como dar nova vida ao material existente ao reutilizar conteúdo. O estilo visual e de áudio deve ser inspirador e contemporâneo, com uma trilha sonora moderna e visuais atraentes da biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para aprimorar suas capacidades de narrativa em vídeo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo Empresarial

Transforme ideias em vídeos profissionais envolventes com IA de forma fácil, simplificando seu processo de criação de conteúdo para qualquer necessidade empresarial.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de vídeo na plataforma. Nossa capacidade de Texto para Vídeo gerará instantaneamente uma narração com som natural, formando a base para uma criação de vídeo com IA sem interrupções.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha um avatar de IA profissional de nossa biblioteca diversificada para representar sua mensagem. Este recurso chave de avatares de IA garante que seu conteúdo empresarial seja visualmente envolvente e profissional.
3
Step 3
Aplique Controles de Marca
Use nossos controles de marca para integrar perfeitamente o logotipo, as cores e as fontes da sua empresa. Isso garante que seu vídeo mantenha uma aparência consistente e profissional, oferecendo controle criativo completo sobre o produto final.
4
Step 4
Exporte e Implante
Seu vídeo finalizado pode ser facilmente exportado em vários formatos de proporção, pronto para diversos fins comerciais ou treinamentos internos. Implante seu vídeo com IA de forma eficiente para seu público-alvo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Anúncios em Vídeo de Alto Impacto

.

Gere rapidamente anúncios em vídeo com IA de alto desempenho para capturar a atenção, impulsionar conversões e alcançar seus objetivos de marketing.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a criação de vídeos criativos com IA?

O HeyGen capacita os usuários a produzir conteúdo de vídeo envolvente com IA, aproveitando avatares de IA avançados e seu robusto gerador de texto para vídeo. Você tem amplo controle criativo para personalizar cenas e personagens para uma narrativa de vídeo convincente.

Que tipo de modelos pré-fabricados estão disponíveis para criação de vídeos com IA?

O HeyGen oferece uma biblioteca diversificada de modelos pré-fabricados, permitindo que os usuários iniciem rapidamente sua jornada de criação de vídeos com IA. Esses modelos são perfeitos para várias aplicações, incluindo conteúdo para redes sociais e reutilização eficiente de conteúdo.

O HeyGen pode criar vídeos de personagens animados e cabeças falantes?

Absolutamente, o HeyGen é especializado em gerar avatares de IA realistas e cabeças falantes, dando vida aos seus roteiros com vídeos de personagens animados dinâmicos. Isso proporciona um controle criativo significativo para diversas necessidades de narrativa em vídeo.

Como o HeyGen pode apoiar as necessidades de geração de vídeos empresariais?

O HeyGen serve como um poderoso gerador de vídeos empresariais, permitindo que as empresas criem vídeos de IA de alta qualidade de forma eficiente para treinamento, marketing e fins comerciais. Ele oferece recursos robustos como controles de marca e ferramentas versáteis de criação de vídeos com IA para atender às demandas profissionais.

