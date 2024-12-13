Criador de Vídeos Tutoriais Empresariais: Simplifique o Treinamento

Crie facilmente vídeos de treinamento envolventes e guias passo a passo com avatares AI para um toque profissional.

Crie um vídeo tutorial empresarial de 45 segundos projetado para novos funcionários, explicando o sistema de relatórios de despesas da empresa em um formato de guia passo a passo. Utilize um estilo visual limpo e profissional com demonstrações na tela e uma narração calma e autoritária gerada usando o recurso de geração de Voz do HeyGen, garantindo clareza com legendas para acessibilidade.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma demonstração dinâmica de 30 segundos do criador de vídeos AI direcionada a clientes potenciais, mostrando o processo de criação de Texto para vídeo para gerar trechos de marketing. Empregue uma estética visual moderna e envolvente com avatares AI expressivos, complementada por um estilo de áudio animado e amigável para destacar a facilidade de produção de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma documentação de vídeo concisa de 60 segundos para usuários de software existentes, ilustrando o fluxo de trabalho de um novo recurso como exemplo de criador de vídeo tutorial. Este conteúdo deve apresentar gráficos animados e sobreposições de interface claras, mantendo um estilo de áudio energético com música de fundo, e aproveitando os Modelos e cenas do HeyGen para desenvolvimento rápido e redimensionamento preciso de Proporção de aspecto e exportações para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de treinamento acolhedor de 45 segundos voltado para novos contratados, delineando os valores fundamentais da empresa em um formato que ajude a criar documentação em vídeo. O estilo visual deve ser profissional e convidativo, incorporando diversos avatares AI do HeyGen para transmitir mensagens-chave, apoiado por uma voz calorosa e tranquilizadora, e enriquecido pelo suporte de biblioteca de mídia/estoque para criar visuais atraentes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Tutoriais Empresariais

Simplifique seu treinamento e documentação empresarial com vídeos tutoriais envolventes. Crie facilmente guias profissionais e passo a passo usando ferramentas com tecnologia AI.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece convertendo seu roteiro bruto em um vídeo dinâmico usando Texto para vídeo a partir do roteiro, ou escolha em nossa extensa biblioteca de modelos profissionais para iniciar rapidamente seu projeto.
2
Step 2
Adicione Elementos Envolventes
Enriqueça seu vídeo com narração dinâmica usando nosso avançado recurso de geração de Voz, garantindo áudio claro e natural para seus espectadores.
3
Step 3
Aplique a Identidade da Marca
Mantenha a consistência visual da sua empresa aplicando sem esforço os controles de Branding únicos da sua marca, incluindo logotipos, cores e fontes ao seu vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Garanta que seu vídeo seja acessível a todos os espectadores incorporando legendas automáticas, depois exporte seu projeto finalizado em vários formatos para compartilhamento sem interrupções.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Informações Complexas em Tutoriais Claros

.

Transforme processos intrincados ou assuntos técnicos em tutoriais em vídeo facilmente digeríveis, melhorando a compreensão para todos os funcionários e usuários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode servir como um criador de vídeos tutoriais empresariais?

O HeyGen é um avançado criador de vídeos AI projetado para ser um abrangente criador de vídeos tutoriais empresariais. Ele capacita as organizações a criar de forma eficiente vídeos de treinamento de alta qualidade e documentação em vídeo detalhada, incluindo guias de usuário passo a passo, em escala. Isso simplifica o compartilhamento de conhecimento e os processos de integração em toda a sua empresa.

Quais recursos o HeyGen oferece para criação de Texto para vídeo e geração de narração?

O HeyGen se destaca na criação de Texto para vídeo, permitindo que você transforme roteiros em vídeos envolventes com facilidade. Nossa robusta geração de narração suporta uma ampla gama de vozes naturais, que podem ser combinadas com avatares AI realistas. Você também pode adicionar automaticamente legendas para melhorar a acessibilidade.

O HeyGen pode ajudar a personalizar e marcar meus vídeos de treinamento de forma eficaz?

Absolutamente, o HeyGen fornece controles de Branding abrangentes para garantir que seus vídeos de treinamento se alinhem perfeitamente com a identidade da sua empresa. Você pode personalizar cores, fontes e integrar seu logotipo de forma harmoniosa. Utilize nossos extensos Modelos e cenas e a biblioteca de mídia para personalizar ainda mais seu conteúdo.

Como o HeyGen facilita a documentação rápida em vídeo e guias de usuário passo a passo?

O HeyGen acelera significativamente a criação de documentação em vídeo e guias de usuário passo a passo através de sua interface intuitiva de arrastar e soltar. Nossa plataforma permite que você gere rapidamente vídeos tutoriais concisos usando avatares AI e funcionalidade de texto para vídeo. Isso possibilita a produção eficiente e escalável de conteúdo instrucional crítico.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo