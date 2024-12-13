Criador de Vídeos de Treinamento Empresarial para Aprendizado Corporativo Envolvente
Entregue conteúdo de treinamento corporativo e e-learning cativante com avatares de IA realistas, aumentando o engajamento e simplificando sua produção de vídeo.
Desenvolva um vídeo de treinamento corporativo de 2 minutos explicando um Procedimento Operacional Padrão (SOPs com IA) complexo para funcionários existentes, caracterizado por uma apresentação visual informativa e passo a passo, com gráficos limpos e uma voz calma e autoritária, aproveitando os Modelos & cenas da HeyGen e a geração de Narração para uma execução perfeita.
Crie uma atualização de comunicação interna de 45 segundos ou um breve treinamento de reciclagem para todos os funcionários, adotando um estilo visual envolvente e dinâmico com estética moderna, música de fundo animada e uma voz clara, aprimorada pelas Legendas da HeyGen para acessibilidade e suporte de Biblioteca de mídia/imagens para visuais diversos.
Desenhe um conteúdo de e-learning de 90 segundos cobrindo uma habilidade técnica específica para aprendizes, apresentando um estilo educacional e visualmente rico com mídia diversificada e uma voz acessível, garantindo distribuição ideal em todas as plataformas com o recurso de Redimensionamento de proporção & exportações da HeyGen para vídeos de treinamento.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Alcance do Conteúdo de E-learning.
Produza rapidamente mais cursos de treinamento e conteúdo de e-learning, alcançando um público global mais amplo e ampliando suas iniciativas educacionais.
Aumente a Eficácia do Treinamento de Funcionários.
Aproveite a IA para criar vídeos de treinamento cativantes que aumentam significativamente o engajamento e melhoram a retenção de conhecimento dos funcionários.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen funciona como um criador de vídeos de treinamento empresarial para empresas?
A HeyGen é uma plataforma de IA generativa para negócios que simplifica o treinamento corporativo, permitindo que os usuários criem vídeos de treinamento profissionais com avatares de IA e narrações personalizáveis a partir de texto ou roteiro, prontos para integração com um LMS.
A HeyGen pode transformar texto em vídeos cativantes usando suas capacidades de IA?
Sim, a HeyGen aproveita as avançadas capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, permitindo que os usuários convertam facilmente conteúdo escrito em vídeos dinâmicos com avatares de IA realistas e geração de Narração realista para diversos conteúdos de e-learning.
Quais opções de personalização estão disponíveis para geração de Narração dentro da HeyGen?
A HeyGen oferece narrações altamente personalizáveis, permitindo que você selecione entre diversas vozes de IA e ajuste parâmetros como tom, velocidade e emoção para garantir que seus SOPs com IA sejam claros e envolventes. Isso aumenta a eficácia dos seus materiais de treinamento de funcionários.
Como a HeyGen facilita a criação de vídeos de integração eficazes e materiais de treinamento para funcionários?
A HeyGen simplifica a produção de vídeos de integração e conteúdo de treinamento para funcionários, fornecendo uma plataforma de IA generativa para negócios onde você pode rapidamente desenvolver vídeos envolventes usando avatares de IA e modelos, otimizando suas comunicações internas.