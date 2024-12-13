Criador de Vídeos de Treinamento Empresarial para Aprendizado Corporativo Envolvente

Entregue conteúdo de treinamento corporativo e e-learning cativante com avatares de IA realistas, aumentando o engajamento e simplificando sua produção de vídeo.

Produza um vídeo de integração de 1 minuto voltado para novos contratados em um ambiente corporativo, com um estilo visual profissional e acolhedor, uma narração clara e consistente, utilizando os avatares de IA da HeyGen e a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para apresentar a cultura da empresa e as tarefas iniciais.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento corporativo de 2 minutos explicando um Procedimento Operacional Padrão (SOPs com IA) complexo para funcionários existentes, caracterizado por uma apresentação visual informativa e passo a passo, com gráficos limpos e uma voz calma e autoritária, aproveitando os Modelos & cenas da HeyGen e a geração de Narração para uma execução perfeita.
Prompt de Exemplo 2
Crie uma atualização de comunicação interna de 45 segundos ou um breve treinamento de reciclagem para todos os funcionários, adotando um estilo visual envolvente e dinâmico com estética moderna, música de fundo animada e uma voz clara, aprimorada pelas Legendas da HeyGen para acessibilidade e suporte de Biblioteca de mídia/imagens para visuais diversos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um conteúdo de e-learning de 90 segundos cobrindo uma habilidade técnica específica para aprendizes, apresentando um estilo educacional e visualmente rico com mídia diversificada e uma voz acessível, garantindo distribuição ideal em todas as plataformas com o recurso de Redimensionamento de proporção & exportações da HeyGen para vídeos de treinamento.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida


Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Treinamento Empresarial

Transforme seu treinamento corporativo e conteúdo de e-learning em vídeos envolventes de forma eficiente com uma poderosa plataforma de IA projetada para necessidades empresariais.

1
Step 1
Crie a partir de Roteiro
Cole seu roteiro de treinamento e gere instantaneamente conteúdo de vídeo usando a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, tornando a criação de conteúdo sem esforço.
2
Step 2
Escolha o Avatar de IA
Selecione um avatar de IA de nossa biblioteca diversificada para narrar seus materiais de treinamento corporativo, adicionando um toque humano profissional e envolvente.
3
Step 3
Aplique a Identidade Visual
Integre os controles de Identidade Visual da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para garantir consistência em todas as suas comunicações internas e módulos de treinamento.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seus vídeos de treinamento e exporte-os em várias proporções, prontos para implantação perfeita em suas plataformas de conteúdo de e-learning ou LMS.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desmistifique Assuntos Complexos

.

Transforme conceitos intrincados em explicações em vídeo claras e envolventes, tornando informações complexas acessíveis e mais fáceis de entender para todos os aprendizes.



Perguntas Frequentes

Como a HeyGen funciona como um criador de vídeos de treinamento empresarial para empresas?

A HeyGen é uma plataforma de IA generativa para negócios que simplifica o treinamento corporativo, permitindo que os usuários criem vídeos de treinamento profissionais com avatares de IA e narrações personalizáveis a partir de texto ou roteiro, prontos para integração com um LMS.

A HeyGen pode transformar texto em vídeos cativantes usando suas capacidades de IA?

Sim, a HeyGen aproveita as avançadas capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, permitindo que os usuários convertam facilmente conteúdo escrito em vídeos dinâmicos com avatares de IA realistas e geração de Narração realista para diversos conteúdos de e-learning.

Quais opções de personalização estão disponíveis para geração de Narração dentro da HeyGen?

A HeyGen oferece narrações altamente personalizáveis, permitindo que você selecione entre diversas vozes de IA e ajuste parâmetros como tom, velocidade e emoção para garantir que seus SOPs com IA sejam claros e envolventes. Isso aumenta a eficácia dos seus materiais de treinamento de funcionários.

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos de integração eficazes e materiais de treinamento para funcionários?

A HeyGen simplifica a produção de vídeos de integração e conteúdo de treinamento para funcionários, fornecendo uma plataforma de IA generativa para negócios onde você pode rapidamente desenvolver vídeos envolventes usando avatares de IA e modelos, otimizando suas comunicações internas.

