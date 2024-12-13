Gerador de Vídeos de Treinamento Empresarial para Aprendizado Eficiente

Crie vídeos de treinamento corporativo impactantes mais rapidamente com avatares de IA, transformando tópicos complexos em conteúdo envolvente com facilidade.

Imagine um vídeo introdutório de 1 minuto para novos contratados em uma empresa de tecnologia, projetado para integração de funcionários. Este vídeo apresenta um avatar de IA amigável guiando-os pela cultura da empresa e procedimentos iniciais com um estilo visual e de áudio acolhedor e profissional, aproveitando os avatares de IA da HeyGen para um toque personalizado.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de treinamento corporativo de 90 segundos para todos os funcionários, focando nas atualizações anuais de conformidade. O estilo visual deve ser limpo e envolvente, com gráficos modernos, garantindo clareza e concisão, utilizando efetivamente os modelos e cenas da HeyGen para agilizar a produção e manter a consistência da marca.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de compartilhamento de conhecimento interno de 45 segundos para gerentes de projeto, demonstrando um novo fluxo de trabalho ágil. O vídeo deve ter um estilo visual dinâmico e informativo, com uma apresentação de áudio confiante e clara, gerando explicações com som natural através da capacidade de geração de narração da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Produza um módulo de treinamento técnico de 2 minutos para técnicos de campo aprenderem a solucionar problemas de um novo dispositivo. O vídeo precisa de um estilo visual prático e detalhado, com demonstrações claras na tela e instruções de áudio precisas, construído de forma eficiente usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen a partir de script para converter documentação técnica complexa.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento Empresarial

Crie vídeos de treinamento profissionais e envolventes para sua organização com IA, agilizando a produção e entrega de conteúdo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de treinamento. Aproveite nosso recurso de Texto para Vídeo a partir de script para converter automaticamente seu texto em um storyboard de vídeo.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para servir como seu apresentador na tela, dando vida ao seu material de treinamento com uma entrega natural.
3
Step 3
Aplique Elementos de Marca
Mantenha a consistência da marca aplicando os controles de branding da sua organização, incluindo logotipos e esquemas de cores, diretamente no seu vídeo.
4
Step 4
Integre e Distribua
Utilize integrações robustas para publicar seu vídeo de treinamento finalizado em seu Sistema de Gestão de Aprendizado ou outras plataformas para acesso amplo dos funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplificando Conteúdos de Treinamento Complexos

Transforme assuntos complexos, como treinamento técnico ou de conformidade, em lições em vídeo facilmente digeríveis e impactantes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nossos vídeos de treinamento corporativo?

A HeyGen revoluciona o treinamento corporativo ao permitir a criação rápida de vídeos de treinamento envolventes. Aproveite os avatares de IA e as narrações de IA para transformar texto em conteúdo dinâmico, agilizando significativamente os processos de compartilhamento de conhecimento e integração de funcionários.

O que torna a HeyGen uma plataforma de vídeo de IA eficaz para conteúdo de treinamento?

A HeyGen é uma plataforma de vídeo de IA eficaz porque permite que os usuários gerem vídeos de treinamento a partir de scripts de texto simples usando avatares de IA realistas e tecnologia sofisticada de Texto para Vídeo. Isso acelera a criação de conteúdo para diversas necessidades de treinamento, incluindo suporte multilíngue.

A HeyGen oferece recursos para simplificar a criação de vídeos de treinamento profissional?

Sim, a HeyGen fornece recursos robustos para simplificar a criação de vídeos de treinamento profissional. Utilize modelos personalizáveis, controles abrangentes de marca e uma vasta biblioteca de mídia para produzir rapidamente conteúdo consistente e impactante para integração de funcionários e treinamento técnico.

A HeyGen pode se integrar com Sistemas de Gestão de Aprendizado (LMS) existentes para treinamento empresarial?

Embora a HeyGen se concentre principalmente na criação de vídeos, os vídeos de treinamento gerados são facilmente exportáveis e compatíveis com várias plataformas LMS. Isso permite que as organizações incorporem perfeitamente conteúdo de alta qualidade gerado por IA em seus programas de treinamento corporativo e de conformidade existentes.

