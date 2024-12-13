Um vídeo de 1 minuto projetado para novos contratados, demonstrando claramente o login inicial e a navegação básica de um sistema empresarial. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA atuando como um instrutor virtual, fornecendo instruções com uma voz clara e calma gerada por meio de geração de narração, garantindo que cada passo seja visualmente destacado para um onboarding eficaz.

