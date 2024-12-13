O Criador Definitivo de Vídeos de Treinamento para Sistemas Empresariais

Desmistifique sistemas complexos e amplie a criação de conteúdo de e-learning com poderosos recursos de Texto-para-vídeo a partir de script.

Um vídeo de 1 minuto projetado para novos contratados, demonstrando claramente o login inicial e a navegação básica de um sistema empresarial. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA atuando como um instrutor virtual, fornecendo instruções com uma voz clara e calma gerada por meio de geração de narração, garantindo que cada passo seja visualmente destacado para um onboarding eficaz.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 90 segundos ilustrando um Procedimento Operacional Padrão (POP) crítico dentro de um sistema empresarial. Este vídeo de treinamento profissional deve usar um modelo claro e cenas para estruturar cada etapa, aprimorado com legendas automáticas para ajudar na retenção de conhecimento para uma força de trabalho global, garantindo acessibilidade e clareza.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo guia de usuário abrangente de 2 minutos explicando um recurso avançado de um sistema empresarial, direcionado a usuários que precisam de conteúdo de e-learning aprofundado. Este vídeo deve utilizar o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para visuais e fundos relevantes, complementado por uma narração profissional guiando o espectador através de etapas e cenários complexos.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo conciso de 45 segundos para administradores de sistema, resumindo as atualizações recentes na documentação do sistema empresarial. Este clipe informativo, gerado usando a HeyGen como um Gerador de Vídeo de IA, deve apresentar pontos-chave apresentados via Texto-para-vídeo a partir de script, permitindo criação rápida e fácil distribuição através de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Treinamento para Sistemas Empresariais

Capacite sua força de trabalho global com vídeos de treinamento dinâmicos e claros para sistemas empresariais complexos, garantindo alta retenção de conhecimento e onboarding eficiente.

1
Step 1
Crie Seu Projeto de Treinamento
Comece importando seu material de treinamento ou documentação existente. Aproveite o recurso "Texto-para-vídeo a partir de script" para gerar instantaneamente suas cenas de vídeo iniciais a partir de conteúdo escrito como POPs ou guias de usuário.
2
Step 2
Escolha Seus Apresentadores de IA
Selecione entre uma variedade de "avatares de IA" para representar sua marca e guiar os aprendizes através de sistemas empresariais complexos. Você também pode personalizar a aparência deles para atender às suas necessidades específicas de treinamento.
3
Step 3
Adicione Branding e Melhorias
Aumente o engajamento incorporando quizzes, anotações e sobreposições. Aplique "controles de branding" para incluir o logotipo e as cores da sua empresa, garantindo consistência de marca em todo o conteúdo de e-learning.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Gere seu vídeo de treinamento profissional com "legendas" opcionais para acessibilidade. Compartilhe facilmente através dos sistemas de gerenciamento de aprendizagem da sua empresa ou plataformas internas para agilizar o onboarding e a transferência de conhecimento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Criação Rápida e de Alto Impacto de Treinamento

Gere rapidamente vídeos de treinamento profissionais e eficazes para sistemas empresariais complexos com IA.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento profissional com IA?

A HeyGen utiliza avatares de IA avançados e capacidades de texto-para-vídeo a partir de script para agilizar a produção de vídeos de treinamento envolventes. Esta abordagem inovadora permite que os usuários transformem conteúdo escrito em conteúdo visual de e-learning de forma eficiente.

A HeyGen pode personalizar o conteúdo de vídeo para diversos públicos e marcas?

Sim, a HeyGen oferece controles abrangentes de branding, incluindo personalização de logotipo e cores, garantindo que todos os vídeos estejam alinhados com a identidade corporativa. Além disso, recursos como geração de narração e legendas automáticas tornam o conteúdo acessível para uma força de trabalho global.

Quais recursos a HeyGen oferece para acelerar a produção de vídeos empresariais?

A HeyGen fornece uma rica biblioteca de modelos e cenas, capacitando os usuários a produzir rapidamente vídeos de treinamento de alta qualidade, POPs e guias de usuário. Isso reduz significativamente o tempo de produção para conteúdo de e-learning complexo e documentação, atuando como um poderoso criador de vídeos de treinamento para sistemas empresariais.

Como a HeyGen pode melhorar a retenção de conhecimento em onboarding e documentação?

Transformando documentação estática em formato de vídeo dinâmico com IA, a HeyGen torna informações complexas mais digeríveis e memoráveis. Esta abordagem visual melhora a retenção de conhecimento para processos de onboarding e diversos treinamentos de sistemas empresariais.

