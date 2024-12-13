Gerador de Treinamento de Sistemas Empresariais Facilitado

Crie materiais de treinamento de funcionários envolventes instantaneamente. Aproveite o Texto-para-vídeo a partir de roteiro para um aprendizado dinâmico e eficaz.

Crie um vídeo envolvente de 45 segundos direcionado a gerentes de RH e especialistas em integração, mostrando como o gerador de treinamento de funcionários com IA da HeyGen simplifica o processo de integração. O estilo visual deve ser animado e moderno, apresentando um avatar de IA amigável demonstrando a rápida criação de conteúdo, acompanhado por uma narração clara e entusiástica, destacando a integração perfeita de avatares de IA para experiências de aprendizado personalizadas.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrutivo de 60 segundos voltado para oficiais de conformidade e líderes de departamentos de treinamento em grandes empresas, detalhando como a HeyGen funciona como um gerador de treinamento de sistemas empresariais para treinamentos complexos de conformidade. O vídeo deve adotar uma estética visual informativa e limpa com narração profissional, aproveitando o Texto-para-vídeo a partir de roteiro para garantir precisão e consistência em todo o conteúdo regulatório.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo promocional envolvente de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas e generalistas de RH, ilustrando a simplicidade de usar a HeyGen como um construtor de treinamento de funcionários para criar materiais de treinamento atraentes. Empregue um estilo visual dinâmico e vibrante, demonstrando a montagem rápida de conteúdo através de diversos Modelos e cenas, com música de fundo inspiradora e animada que transmite facilidade de uso e eficiência.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de demonstração de 50 segundos para profissionais de L&D e criadores de conteúdo que gerenciam sistemas de gestão de aprendizado, explicando como o gerador de treinamento da HeyGen facilita materiais de treinamento versáteis. O vídeo deve ter um estilo visual suave e demonstrativo, mostrando vários estilos de voz gerados via Geração de Narração, garantindo conteúdo adaptável e acessível para diversos públicos e plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Treinamento de Sistemas Empresariais

Gere treinamentos envolventes e precisos para seus sistemas empresariais sem esforço, garantindo compreensão abrangente e integração eficiente para todos os funcionários.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Treinamento
Cole seu roteiro ou utilize o gerador de treinamento de funcionários com IA para transformar instantaneamente seu texto em um vídeo dinâmico, formando o núcleo do seu treinamento de sistemas empresariais.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para entregar seu treinamento. Nossos avatares de IA dão vida ao conteúdo dos seus sistemas empresariais com expressões e movimentos naturais.
3
Step 3
Aplique Branding e Estilo
Integre o logotipo, cores e fontes da sua empresa usando controles de Branding para garantir que o treinamento de sistemas empresariais esteja perfeitamente alinhado com a identidade corporativa.
4
Step 4
Exporte e Distribua Materiais
Finalize seus materiais de treinamento de sistemas empresariais exportando-os em vários formatos de proporção, prontos para integração em seus sistemas de gestão de aprendizado ou distribuição direta.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Sistemas Empresariais Complexos

.

Traduza facilmente processos complexos de sistemas empresariais em tutoriais em vídeo claros, concisos e envolventes, simplificando a integração e o treinamento técnico.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de treinamento de funcionários com IA?

A HeyGen simplifica a geração de treinamento de funcionários com IA convertendo roteiros de texto em vídeos envolventes com avatares de IA realistas e narrações. Isso permite que as empresas produzam rapidamente materiais de treinamento de alta qualidade, economizando tempo e recursos significativos.

Quais tipos de treinamento de funcionários a HeyGen pode facilitar?

A HeyGen é versátil para diversas necessidades de treinamento de funcionários, incluindo integração, treinamento de conformidade e desenvolvimento de novas habilidades. Sua plataforma robusta garante a entrega de conteúdo consistente e de alta qualidade para todos os seus materiais de treinamento.

A HeyGen oferece personalização para vídeos de treinamento?

Sim, a HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo controles de branding para incorporar o logotipo e as cores da sua empresa nos vídeos do criador de cursos com IA. Você também pode escolher entre uma variedade de modelos e cenas para construir experiências de treinamento únicas e eficazes.

A HeyGen é adequada para gerar treinamento de sistemas empresariais?

Absolutamente. A HeyGen serve como um poderoso gerador de treinamento de sistemas empresariais, permitindo que as organizações criem conteúdo de vídeo padronizado e atualizável para sistemas complexos. Com recursos como texto-para-vídeo a partir de roteiro, garante que suas equipes recebam instruções claras e consistentes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo