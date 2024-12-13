Gerador de Vídeos de Suporte Empresarial para Sucesso do Cliente

Crie rapidamente vídeos de treinamento e sucesso do cliente profissionais e alinhados à marca usando tecnologia avançada de texto para vídeo a partir de roteiro.

Imagine um vídeo de 45 segundos especificamente criado para clientes empresariais que buscam soluções técnicas rápidas. Deve apresentar um avatar de IA amigável explicando uma etapa comum de solução de problemas em um estilo visual profissional e limpo, completo com uma narração direta e clara gerada a partir de um roteiro, demonstrando a eficiência de um gerador de vídeos de suporte empresarial.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
É necessário um vídeo de treinamento essencial de 60 segundos para a integração de funcionários internos em um novo módulo de software. Este vídeo deve adotar um estilo visual envolvente e colorido, com cenas animadas, complementado por uma narração encorajadora gerada para estar perfeitamente alinhada à marca, mostrando o processo fluido de criação de vídeos de treinamento usando os templates e cenas do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Buscando um vídeo de marketing de 30 segundos projetado para capturar potenciais clientes descobrindo o HeyGen para geração de vídeos com IA. Esta peça dinâmica e acelerada deve aproveitar visuais diversos da biblioteca de mídia/suporte de estoque, acompanhada por música de fundo animada e legendas claras na tela, retratando vividamente o poder de um gerador de vídeos com IA.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 20 segundos para redes sociais, direcionado a equipes de marketing de conteúdo que precisam de conteúdo rápido e adaptável. O vídeo requer um estilo visual moderno e elegante, otimizado para visualização em dispositivos móveis, com música energética e uma mensagem concisa e impactante criada diretamente de texto para vídeo a partir de um roteiro, garantindo fácil criação de vídeo através de redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Suporte Empresarial

Crie rapidamente vídeos de suporte profissionais e alinhados à marca para sua empresa com IA, melhorando o sucesso do cliente e otimizando o treinamento interno.

Step 1
Cole Seu Roteiro de Suporte
Comece inserindo ou colando seu conteúdo de suporte na plataforma. Nossa capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro converterá instantaneamente seu texto em uma cena de vídeo dinâmica.
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua marca. Esses avatares de IA entregarão sua mensagem com expressões e movimentos naturais, tornando seus vídeos envolventes.
Step 3
Adicione Elementos de Branding
Garanta que seus vídeos estejam alinhados à marca aplicando os controles de Branding da sua empresa (logotipo, cores e fontes). Isso mantém a consistência e reforça sua identidade corporativa em cada vídeo.
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize seu vídeo com opções como redimensionamento de proporção e exportações para se adequar a várias plataformas. Seu vídeo de suporte de alta qualidade está agora pronto para ser implantado para clientes ou funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Histórias de Sucesso do Cliente Cativantes

Produza vídeos impactantes destacando conquistas de clientes, construindo confiança e demonstrando o valor das suas soluções empresariais.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen possibilita a produção criativa de vídeos com avatares de IA?

O HeyGen capacita os usuários a gerar vídeos de marketing e vídeos para redes sociais envolventes, aproveitando avatares de IA avançados. Você pode escolher de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para dar vida aos seus roteiros de texto para vídeo, aprimorando seu processo geral de criação de vídeos.

O HeyGen pode transformar roteiros de texto em vídeos profissionais?

Sim, o HeyGen se destaca na criação de texto para vídeo, permitindo que você converta facilmente qualquer roteiro em conteúdo de vídeo dinâmico. Isso inclui gerar narrações com som natural e legendas automáticas, simplificando seu fluxo de trabalho de produção de vídeo.

Quais controles criativos o HeyGen oferece para vídeos alinhados à marca?

O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, incluindo logotipos personalizados, cores e templates impulsionados por IA para garantir que sua criação de vídeo esteja sempre alinhada à marca. Você também pode integrar suas próprias filmagens de estoque e ativos de biblioteca de mídia para uma narrativa visual única.

Como o vídeo gerativo de IA beneficia minha estratégia de conteúdo com o HeyGen?

As capacidades de vídeo gerativo de IA do HeyGen permitem uma criação de vídeo rápida e escalável, tornando-o ideal para conteúdo de marketing e redes sociais. Esta abordagem inovadora, utilizando avatares de IA e geração de áudio por IA, reduz significativamente o tempo de produção de vídeo enquanto mantém alta qualidade.

