Gerador de Vídeos de Suporte Empresarial para Sucesso do Cliente
Crie rapidamente vídeos de treinamento e sucesso do cliente profissionais e alinhados à marca usando tecnologia avançada de texto para vídeo a partir de roteiro.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
É necessário um vídeo de treinamento essencial de 60 segundos para a integração de funcionários internos em um novo módulo de software. Este vídeo deve adotar um estilo visual envolvente e colorido, com cenas animadas, complementado por uma narração encorajadora gerada para estar perfeitamente alinhada à marca, mostrando o processo fluido de criação de vídeos de treinamento usando os templates e cenas do HeyGen.
Buscando um vídeo de marketing de 30 segundos projetado para capturar potenciais clientes descobrindo o HeyGen para geração de vídeos com IA. Esta peça dinâmica e acelerada deve aproveitar visuais diversos da biblioteca de mídia/suporte de estoque, acompanhada por música de fundo animada e legendas claras na tela, retratando vividamente o poder de um gerador de vídeos com IA.
Crie um vídeo conciso de 20 segundos para redes sociais, direcionado a equipes de marketing de conteúdo que precisam de conteúdo rápido e adaptável. O vídeo requer um estilo visual moderno e elegante, otimizado para visualização em dispositivos móveis, com música energética e uma mensagem concisa e impactante criada diretamente de texto para vídeo a partir de um roteiro, garantindo fácil criação de vídeo através de redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Produção Escalável de Conteúdo de Treinamento.
Crie rapidamente cursos de treinamento extensivos e conteúdo educacional para alcançar efetivamente um público global de aprendizes.
Engajamento Aprimorado no Treinamento.
Melhore significativamente a participação dos aprendizes e a retenção de conhecimento através de vídeos de treinamento envolventes impulsionados por IA para funcionários e clientes.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen possibilita a produção criativa de vídeos com avatares de IA?
O HeyGen capacita os usuários a gerar vídeos de marketing e vídeos para redes sociais envolventes, aproveitando avatares de IA avançados. Você pode escolher de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para dar vida aos seus roteiros de texto para vídeo, aprimorando seu processo geral de criação de vídeos.
O HeyGen pode transformar roteiros de texto em vídeos profissionais?
Sim, o HeyGen se destaca na criação de texto para vídeo, permitindo que você converta facilmente qualquer roteiro em conteúdo de vídeo dinâmico. Isso inclui gerar narrações com som natural e legendas automáticas, simplificando seu fluxo de trabalho de produção de vídeo.
Quais controles criativos o HeyGen oferece para vídeos alinhados à marca?
O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, incluindo logotipos personalizados, cores e templates impulsionados por IA para garantir que sua criação de vídeo esteja sempre alinhada à marca. Você também pode integrar suas próprias filmagens de estoque e ativos de biblioteca de mídia para uma narrativa visual única.
Como o vídeo gerativo de IA beneficia minha estratégia de conteúdo com o HeyGen?
As capacidades de vídeo gerativo de IA do HeyGen permitem uma criação de vídeo rápida e escalável, tornando-o ideal para conteúdo de marketing e redes sociais. Esta abordagem inovadora, utilizando avatares de IA e geração de áudio por IA, reduz significativamente o tempo de produção de vídeo enquanto mantém alta qualidade.