Gerador de Vídeos de Segurança Empresarial: Crie Vídeos de IA Seguros

Produza vídeos de treinamento e comunicações internas envolventes e em conformidade usando avatares de IA avançados.

Crie um vídeo conciso de 1 minuto explicando os benefícios do SSO para a segurança empresarial para administradores de TI, apresentando um avatar profissional de IA que mostra as principais etapas de integração com um estilo visual claro e informativo e uma narração calma e autoritária.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos para Gerentes de RH e Treinamento, demonstrando como a integração com LMS simplifica a implantação de novos vídeos de treinamento, utilizando o recurso de texto para vídeo da HeyGen para manter um estilo visual limpo e instrucional com uma voz amigável, porém profissional.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo envolvente de 2 minutos direcionado a desenvolvedores e gerentes de produto técnico, destacando o poder das integrações de API para a criação de vídeos de IA sem interrupções, empregando um estilo visual moderno e dinâmico com trechos de código embutidos, narração energética e legendas claras para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de 45 segundos para Equipes de Marketing e Marca, bem como Gerentes de Comunicações Internas, ilustrando como os controles de marca garantem mensagens consistentes em todos os vídeos de comunicações internas, aproveitando o recurso de templates e cenas da HeyGen para alcançar um estilo visual corporativo e polido com uma narração confiante e tranquilizadora.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Segurança Empresarial

Produza facilmente conteúdo de vídeo seguro, em conformidade e envolvente para melhorar as comunicações internas e iniciativas de treinamento da sua organização.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece redigindo sua mensagem de segurança ou conteúdo de treinamento. Utilize o recurso de texto para vídeo para transformar instantaneamente seu roteiro em um vídeo dinâmico, garantindo comunicação clara e consistente em toda a sua organização.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Marca
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua mensagem. Personalize a aparência do avatar para alinhar-se aos controles de marca, mantendo uma aparência profissional e consistente para seus vídeos de segurança empresarial.
3
Step 3
Aplique Recursos de Segurança Empresarial
Integre seu conteúdo de vídeo gerado com seu Sistema de Gestão de Aprendizagem existente (integração com LMS) para simplificar a distribuição e acompanhar o treinamento dos funcionários, garantindo conformidade com os protocolos de segurança organizacional.
4
Step 4
Exporte e Distribua com Segurança
Finalize seu vídeo com redimensionamento de proporção de aspecto apropriado e exportações para várias plataformas. Exporte seus vídeos de segurança polidos, prontos para distribuição segura através de canais de comunicação interna ou plataformas de treinamento dedicadas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique as Comunicações Internas

.

Gere comunicações internas impactantes e vídeos de conscientização sobre segurança sem esforço para manter sua empresa informada e segura.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen garante a segurança empresarial na geração de vídeos?

A HeyGen prioriza a segurança empresarial com recursos robustos como SSO e protocolos de conformidade abrangentes, proporcionando um ambiente seguro para suas necessidades de criação de vídeos de IA.

A HeyGen pode integrar-se com sistemas de gestão de aprendizagem (LMS) existentes?

Sim, a HeyGen suporta integração perfeita com LMS, simplificando a implantação de vídeos de treinamento e melhorando seus fluxos de trabalho de comunicações internas de forma eficiente.

Quais capacidades técnicas a HeyGen oferece para personalização avançada de vídeos?

A HeyGen fornece um conjunto poderoso de edição de vídeos e controles de marca precisos, permitindo que os usuários ajustem vídeos de IA e garantam mensagens de marca consistentes com facilidade.

A HeyGen suporta a criação de vídeos multilíngues e traduções de IA?

Absolutamente, a HeyGen utiliza traduções avançadas de IA para facilitar a criação eficiente de texto para vídeo em vários idiomas, permitindo um alcance de público mais amplo e comunicação global.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo