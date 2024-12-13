Criador de Vídeos Promocionais Empresariais para Conteúdo de Vídeo Escalável

Garanta uma mensagem de marca consistente em todos os seus vídeos de marketing com controles de branding robustos, elevando a identidade visual da sua empresa.

Imagine um vídeo promocional de 30 segundos, rápido e dinâmico, projetado para equipes de marketing empresarial, mostrando como elas podem criar conteúdo envolvente rapidamente. O estilo visual deve ser moderno e dinâmico, com uma trilha sonora profissional e animada. Este vídeo destacaria o poder da capacidade de texto para vídeo do HeyGen, permitindo que as equipes transformem ideias em conteúdo de 'criador de vídeos promocionais empresariais' de alta qualidade quase instantaneamente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo inspirador e limpo de 45 segundos para gerentes de produto apresentando um novo recurso, ou para pequenos empresários lançando um novo produto. A estética visual deve ser brilhante e envolvente, acompanhada de música amigável e otimista. Enfatize a facilidade de uso dos modelos e cenas do HeyGen e a presença envolvente dos avatares de IA para criar conteúdo de 'criador de vídeos promocionais' que ressoe com seu público.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de marketing polido e cinematográfico de 60 segundos direcionado a departamentos de marketing internacionais ou gerentes de marca, com o objetivo de demonstrar alcance global. Os visuais devem ser diversos e expansivos, com uma narração profissional e clara. Este vídeo destacaria o recurso crucial de legendas/captions do HeyGen e o redimensionamento e exportação de proporções, permitindo a criação perfeita de campanhas de 'vídeos promocionais' em diferentes plataformas e idiomas.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo conciso e informativo de 30 segundos para departamentos de RH ou equipes de comunicação interna, focado em atualizações rápidas da empresa ou treinamentos internos. O estilo visual deve ser corporativo casual com gráficos claros e ilustrativos, apoiado por uma narração calma e confiante. Ilustre como os avatares de IA do HeyGen e a biblioteca de mídia/estoque abrangente podem ser aproveitados para uma 'criação de vídeo' eficiente dentro de uma organização.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Promocionais Empresariais

Crie vídeos promocionais profissionais para sua empresa usando IA, do roteiro à tela, em minutos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Cole seu texto ou deixe a IA gerar um roteiro para transformar instantaneamente suas ideias em conteúdo de vídeo usando nossas poderosas capacidades de texto para vídeo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma vasta biblioteca de modelos e cenas profissionalmente projetados para combinar com o estilo e a mensagem da sua marca para um visual polido.
3
Step 3
Adicione Elementos de Branding
Aplique o logotipo da sua empresa, cores personalizadas e fontes usando controles de branding abrangentes para manter uma identidade de marca consistente em todos os seus vídeos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo promocional e exporte-o em várias proporções para diferentes plataformas, garantindo distribuição perfeita e alcance máximo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Transforme depoimentos de clientes em narrativas de vídeo envolventes para construir confiança e demonstrar o valor tangível das soluções da sua empresa.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos promocionais?

HeyGen é um avançado criador de vídeos promocionais com IA que simplifica a criação de vídeos para empresas de todos os tamanhos. Nossa plataforma intuitiva permite que você transforme rapidamente texto em vídeos promocionais cativantes, aproveitando uma ampla gama de ferramentas criativas.

Quais ferramentas criativas o HeyGen oferece para branding em vídeos promocionais?

HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que você integre perfeitamente seu logotipo e cores da marca em seus vídeos promocionais. Você também pode personalizar seu conteúdo com avatares de IA realistas e uma rica biblioteca de mídia para garantir uma narrativa de marca consistente.

O HeyGen oferece recursos para narrações e legendas em vídeos de marketing?

Absolutamente. O HeyGen possui geração robusta de narrações e legendas automáticas, melhorando significativamente seus vídeos de marketing para maior acessibilidade e impacto. Esses recursos de IA garantem componentes de áudio e texto de nível profissional sem edição complexa.

Para que tipos de conteúdo de marketing posso usar a plataforma de criação de vídeos do HeyGen?

HeyGen é um criador de vídeos com IA versátil, perfeito para gerar uma variedade de vídeos de marketing, incluindo vídeos envolventes para redes sociais, vídeos de produtos atraentes e vídeos explicativos informativos. Nossos modelos extensos e recursos poderosos de IA suportam diversas necessidades criativas em diferentes tipos de conteúdo.

