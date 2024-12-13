Gerador de Vídeo de Processo Empresarial: Automatize Vídeos de Treinamento

Transforme processos complexos em vídeos claros e envolventes instantaneamente usando os poderosos avatares de IA da HeyGen, simplificando o treinamento e a comunicação em toda a sua empresa.

Produza um vídeo instrucional de 60 segundos destinado a novos contratados e funcionários que precisam de uma atualização sobre procedimentos internos complexos, usando um estilo visual limpo e profissional e uma narração amigável e clara. Este vídeo deve simplificar o conceito de 'gerador de vídeo de processo empresarial', mostrando como os avatares de IA da HeyGen podem tornar até os tópicos mais áridos envolventes e fáceis de entender.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo de produto atraente de 45 segundos voltado para equipes de marketing e clientes potenciais, com visuais dinâmicos e modernos acompanhados de música animada e uma voz confiante. Utilize a HeyGen para transformar instantaneamente um roteiro em um vídeo polido usando sua capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, demonstrando como a produção rápida de conteúdo pode acelerar campanhas de marketing impactantes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo informativo conciso de 30 segundos direcionado a um público global e diversificado, focando em como a tecnologia de 'gerador de vídeo de texto para IA' pode superar lacunas de comunicação. O estilo visual deve ser empático e inclusivo, apresentando tipografia clara para melhor legibilidade junto a uma voz calma e articulada. Destaque como o recurso de Legendas/captions da HeyGen garante que mensagens cruciais sejam acessíveis a todos, incluindo aqueles com deficiência auditiva.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de comunicações internas de 60 segundos para departamentos de L&D, demonstrando a facilidade de atualizar materiais de treinamento. Empregue um estilo visual corporativo polido que transmita eficiência, acompanhado por uma narração profissional e tranquilizadora. Aproveite os Templates & cenas da HeyGen para mostrar como rapidamente os 'vídeos de treinamento' existentes podem ser adaptados e republicados sem edição extensa, simplificando seu processo de 'criador de vídeo de IA'.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Gerar Vídeos de Processo Empresarial

Transforme sem esforço processos empresariais complexos em vídeos envolventes e impulsionados por IA, garantindo clareza, consistência e comunicação eficiente em toda a sua organização.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Insira seu roteiro de processo detalhado em nossa interface intuitiva, utilizando o recurso "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para converter rapidamente seu texto em conteúdo de vídeo dinâmico. Isso aproveita o poder do nosso "gerador de vídeo de texto para IA".
2
Step 2
Selecione Avatares de IA e Modelos
Escolha entre uma seleção diversificada de "avatares de IA" realistas para narrar seu processo. Personalize ainda mais o estilo visual do seu vídeo aplicando "Templates & cenas" pré-desenhados para um visual profissional.
3
Step 3
Aprimore com Narrações e Branding
Gere narrações envolventes usando capacidades avançadas de "Geração de narração". Integre a identidade única da sua empresa aplicando "Controles de branding (logo, cores)" para garantir consistência em todos os seus vídeos.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo
Finalize seu vídeo e use "Redimensionamento de proporção e exportações" para prepará-lo para qualquer plataforma. Compartilhe facilmente seu vídeo de processo de alta qualidade, facilitando a comunicação clara e o treinamento em toda a sua empresa.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclarecendo Processos Complexos

.

Transforme processos empresariais intrincados em conteúdo de vídeo claro e digerível, melhorando a compreensão e a conformidade em toda a organização.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen capacita equipes criativas a gerar conteúdo de vídeo envolvente?

A HeyGen é um avançado gerador de vídeo de IA que transforma roteiros em conteúdo de vídeo cativante usando avatares de IA realistas e poderosa tecnologia de texto-para-vídeo de IA. Isso permite que equipes criativas produzam rapidamente explicações de produtos de alta qualidade, vídeos de marketing e mais, sem a necessidade de ampla expertise em edição de vídeo.

Posso personalizar avatares de IA e modelos de vídeo dentro da HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece uma biblioteca diversificada de modelos personalizáveis e avatares de IA, permitindo que você personalize apresentadores virtuais e cenas para combinar perfeitamente com o kit de sua marca. Isso garante que seus vídeos gerados por IA mantenham uma identidade de marca consistente e profissional.

Que tipo de conteúdo de vídeo a HeyGen pode me ajudar a criar de forma eficiente?

A HeyGen, como um versátil criador de vídeo de IA, é ideal para criar uma ampla gama de conteúdos, incluindo explicações de produtos atraentes, vídeos de treinamento informativos e comunicações internas envolventes. Sua plataforma intuitiva simplifica o processo de criação de vídeo, tornando a produção de vídeo sofisticada acessível a todos.

A HeyGen suporta recursos avançados como sincronização labial realista e clonagem de voz?

Sim, a HeyGen utiliza capacidades sofisticadas de IA para fornecer sincronização labial realista para todos os avatares de IA e clonagem de voz de alta fidelidade. Esses recursos garantem que seus vídeos gerados por IA ofereçam performances naturais e autênticas, aumentando o engajamento do espectador e a clareza da mensagem.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo