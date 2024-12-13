Criador de Vídeos de Política Empresarial: Simplifique a Conformidade e o Treinamento

Transforme instantaneamente roteiros de políticas em vídeos de treinamento claros para funcionários usando geração de texto para vídeo poderosa para comunicações corporativas consistentes.

Crie um vídeo de anúncio de política de 45 segundos para todos os funcionários, introduzindo as novas diretrizes de trabalho remoto. O estilo visual deve ser profissional e acolhedor, apresentando avatares de IA diversos transmitindo a mensagem de forma clara e concisa, acompanhados por um tom de áudio amigável, mas autoritário. Isso aproveitará o recurso de avatares de IA da HeyGen para personalizar o anúncio de forma eficaz.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de conformidade empresarial de 60 segundos voltado para gerentes de departamento e líderes de equipe, servindo como um lembrete sobre as regulamentações de privacidade de dados. Este vídeo deve adotar um estilo visual informativo e conciso, incorporando texto claro na tela e gráficos impactantes, enquanto uma geração de narração formal garante clareza e profissionalismo. O foco é usar a geração de narração da HeyGen para transmitir informações cruciais de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo de 30 segundos projetado para novos contratados e partes interessadas externas, simplificando a política de cibersegurança da nossa empresa. O estilo visual e de áudio deve ser moderno, limpo e envolvente, utilizando gráficos animados para ilustrar os pontos principais e um tom animado e tranquilizador. Este vídeo curto será gerado de forma eficiente usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen a partir de um roteiro.
Prompt de Exemplo 3
Crie um prompt de gerador de vídeo de política de 50 segundos para equipes remotas globais, detalhando a política atualizada de despesas de viagem. O vídeo deve ter um estilo visual dinâmico e internacionalmente representativo, com explicações faladas claras, e deve utilizar o recurso de legendas/captions da HeyGen para garantir acessibilidade em diferentes idiomas e preferências auditivas, apoiando assim a produção escalável de vídeos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida


Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Política Empresarial

Crie de forma eficiente vídeos de política e conformidade claros e envolventes para sua organização em minutos, garantindo comunicação e compreensão consistentes entre os funcionários.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro de Política
Insira seu texto de política diretamente na plataforma. Selecione um avatar de IA para apresentar sua mensagem, transformando seu conteúdo escrito em um visual dinâmico.
2
Step 2
Aplique a Identidade Corporativa
Aplique sua identidade corporativa através de controles avançados de marca, integrando perfeitamente logotipos, cores e elementos visuais em seus modelos de vídeo para uma mensagem consistente.
3
Step 3
Gere Voz e Legendas
Utilize o recurso de geração de narração da plataforma para adicionar uma narração profissional e inclua automaticamente legendas/captions para melhorar a acessibilidade e compreensão para todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Política
Revise seu vídeo concluído e use o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para gerá-lo em vários formatos, garantindo uma disseminação perfeita em todos os canais de comunicação interna.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Políticas de Conformidade Complexas

.

Transforme documentos de política complexos em vídeos de IA claros e fáceis de entender, melhorando a educação sobre conformidade e reduzindo a ambiguidade para todos os funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de política empresarial?

A HeyGen atua como um avançado criador de vídeos de política empresarial, permitindo que as empresas gerem vídeos profissionais de anúncios de políticas e de conformidade regulatória de forma eficiente. Nossa plataforma utiliza IA para simplificar todo o processo, do roteiro ao vídeo final, tornando as comunicações corporativas mais fluidas.

A HeyGen pode garantir a consistência da marca em vídeos de comunicação corporativa?

Com certeza. A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore o logotipo, as cores e as fontes da sua empresa em cada vídeo. Isso garante que todas as comunicações corporativas, incluindo vídeos de treinamento de políticas e de funcionários, mantenham uma identidade de marca consistente.

Quais recursos de IA a HeyGen oferece para a geração de vídeos de política?

A HeyGen capacita os usuários com recursos de IA poderosos, incluindo avatares de IA realistas e um sofisticado gerador de texto para vídeo. Isso permite a criação de vídeos nativos de prompt, transformando roteiros de políticas em vídeos envolventes com geração de narração natural e legendas/captions automáticas.

Como a HeyGen pode apoiar a produção escalável de vídeos para disseminação global de políticas?

A HeyGen é projetada para produção escalável de vídeos, tornando-a ideal para a disseminação global de políticas e para alcançar efetivamente os funcionários internos. Com modelos de vídeo personalizáveis e geração de vídeo de ponta a ponta, você pode rapidamente produzir inúmeros vídeos em vários formatos para ampla distribuição.

