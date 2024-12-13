Gerador de Vídeos de Políticas Empresariais: Simplifique o Treinamento de Políticas

Crie rapidamente vídeos envolventes de anúncios de políticas com avatares de IA, transformando regulamentos complexos em conteúdo claro e memorável.

Crie um vídeo de anúncio de política de 45 segundos direcionado a todos os funcionários, apresentando um avatar profissional de IA transmitindo atualizações importantes. O estilo visual deve ser limpo e moderno, complementado por uma narração gerada com confiança e acessibilidade, garantindo comunicações corporativas eficazes.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de conformidade regulatória de 60 segundos para chefes de departamento e oficiais de conformidade, utilizando o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro para explicar diretrizes complexas. O vídeo requer um estilo visual informativo e orientado por dados, com uma entrega de áudio autoritária e precisa, destacando o poder de um gerador de vídeos de políticas empresariais.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo de 30 segundos para novos contratados, introduzindo políticas essenciais da empresa com um estilo visual envolvente e acolhedor, e uma trilha de áudio entusiástica e amigável. Certifique-se de que o vídeo inclua legendas para melhorar a acessibilidade e reforçar os principais pontos de treinamento de políticas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de comunicações corporativas de 50 segundos para todos os funcionários, reforçando os valores da empresa e diretrizes de marca através de modelos e cenas elegantes e de marca. O estilo visual deve ser consistente e inspirador, com uma narração unificadora, enfatizando o papel deste conteúdo na formação da percepção da marca.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funcionam os Geradores de Vídeos de Políticas Empresariais

Transforme rapidamente documentos de políticas complexas em vídeos envolventes gerados por IA para comunicações internas e treinamento de conformidade com facilidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Políticas
Insira os detalhes de sua política ou gere novo conteúdo usando o redator de roteiros de IA da plataforma. Isso forma a base para sua geração de texto para vídeo.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA e Modelos
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares de IA e modelos personalizáveis. Aplique sua marca corporativa através de controles para logotipos e cores.
3
Step 3
Adicione Narração e Legendas
Enriqueça seu vídeo com geração de narração profissional, selecionando entre várias vozes de IA. Adicione automaticamente legendas para melhorar a acessibilidade.
4
Step 4
Exporte para Comunicações Corporativas
Revise seu vídeo e faça ajustes finais. Utilize o redimensionamento de proporção de aspecto para exibição ideal e exporte seu vídeo de políticas finalizado para comunicações corporativas amplas.

Vídeos Rápidos de Anúncios de Políticas

Crie rapidamente anúncios de vídeo envolventes para novas políticas ou atualizações, garantindo comunicação corporativa clara e consistente.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de políticas empresariais?

O HeyGen atua como um avançado gerador de vídeos de IA, capacitando organizações a produzir rapidamente vídeos profissionais de anúncios de políticas e conformidade regulatória usando avatares de IA e modelos personalizáveis. Isso reduz significativamente o tempo e os recursos normalmente necessários para comunicações corporativas.

Posso converter meus documentos de políticas existentes em conteúdo de vídeo com o HeyGen?

Sim, as capacidades de geração de texto para vídeo do HeyGen permitem transformar roteiros diretamente de seus documentos de políticas em vídeos envolventes. Você pode selecionar entre vários avatares de IA e utilizar a conversão de texto em fala de IA para geração de narração realista, garantindo comunicação clara de informações complexas.

Quais controles de branding estão disponíveis para vídeos de treinamento de políticas no HeyGen?

O HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo integrar o logotipo da sua empresa, cores e fontes específicas da marca em seus vídeos de treinamento de políticas e comunicações corporativas. Isso garante consistência e reforça a identidade da sua marca em todas as mensagens internas e externas.

Quais recursos o HeyGen oferece para anúncios de políticas corporativas acessíveis?

Como uma plataforma abrangente de vídeos de IA, o HeyGen gera automaticamente legendas, melhorando a acessibilidade para todos os espectadores. Este recurso, combinado com nossos modelos padronizados, garante a entrega consistente e eficaz de seus vídeos de anúncios de políticas em toda a empresa.

