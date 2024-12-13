Criador de Vídeos de Operações Empresariais: IA para Vídeos Sem Interrupções

Libere a criação de vídeos com IA para operações empresariais sem interrupções. Reduza custos e esforços para comunicações internas e treinamentos com avatares dinâmicos de IA.

Crie um vídeo técnico conciso de 2 minutos, direcionado a tomadores de decisão de TI, demonstrando como uma plataforma de vídeo com IA simplifica as comunicações internas para casos de uso de criadores de vídeos de operações empresariais. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com sobreposições de texto na tela e gráficos animados, complementados por uma narração clara e profissional gerada diretamente de um roteiro usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos para gerentes de projetos técnicos, explicando a integração perfeita de novos softwares usando a criação de vídeos com IA. Adote um estilo visual limpo e passo a passo com gravações de tela e música de fundo nítida, utilizando avatares de IA do HeyGen para apresentar informações-chave e ilustrar fluxos de trabalho do usuário, enfatizando as robustas integrações da plataforma.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 1 minuto para líderes de equipes de desenvolvimento, mostrando as melhores práticas para codificação segura dentro de uma estrutura de segurança em nível empresarial, destacando as vantagens da colaboração em tempo real. O estilo visual e de áudio deve ser rápido e energético, incorporando imagens de apoio da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen e aproveitando Modelos e cenas pré-construídos para estruturar a narrativa.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de operações empresariais direto de 75 segundos para gerentes de operações, detalhando um novo protocolo de eficiência. O estilo visual deve ser claro e conciso, com gráficos profissionais e música de fundo calma, garantindo acessibilidade por meio de legendas automáticas, com a capacidade de ajustar para várias necessidades de exibição usando o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos de Operações Empresariais

Simplifique suas operações empresariais e comunicações internas produzindo vídeos de alta qualidade com IA sem precisar de habilidades complexas de edição.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Transforme seu texto em conteúdo de vídeo dinâmico instantaneamente usando nossas capacidades avançadas de Texto-para-vídeo, ideal para qualquer necessidade de criador de vídeos de operações empresariais.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar sua mensagem, tornando seus vídeos explicativos envolventes e profissionais sem precisar de uma câmera.
3
Step 3
Adicione Melhorias Profissionais
Integre elementos de branding, adicione legendas e escolha entre vários modelos para garantir que seus vídeos de comunicação interna sejam claros e alinhados à marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seus vídeos de operações empresariais exportando-os no formato de proporção desejado, prontos para compartilhamento sem interrupções em suas plataformas empresariais.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Fortaleça as Comunicações Internas

.

Entregue vídeos motivacionais e informativos impactantes para equipes internas, aumentando o moral e alinhando a visão da empresa.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA para empresas?

O HeyGen utiliza IA avançada para transformar texto em vídeos profissionais, utilizando avatares de IA realistas e geração sofisticada de narração. Isso permite a produção eficiente de vídeos de operações empresariais de alta qualidade sem a necessidade de habilidades tradicionais de edição de vídeo.

Quais integrações técnicas o HeyGen oferece para operações empresariais?

O HeyGen é projetado para integrar-se perfeitamente aos fluxos de trabalho existentes, facilitando a colaboração em tempo real para criadores de vídeos de operações empresariais. Isso garante um processo suave e seguro para criar diversos conteúdos de vídeo, desde vídeos explicativos até comunicações internas.

A plataforma de vídeo com IA do HeyGen é construída com segurança em nível empresarial?

Sim, o HeyGen prioriza a segurança em nível empresarial para proteger seus dados e conteúdos durante todo o processo de criação de vídeos com IA. Nossa infraestrutura robusta garante que seus vídeos de operações empresariais sejam produzidos em um ambiente seguro e em conformidade.

Posso personalizar elementos do vídeo como branding e legendas usando o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre logotipos, cores específicas e outros elementos de marca diretamente em seus vídeos. A plataforma também gera automaticamente legendas para melhorar a acessibilidade e o alcance dos seus vídeos empresariais.

