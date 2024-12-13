Crie um vídeo técnico conciso de 2 minutos, direcionado a tomadores de decisão de TI, demonstrando como uma plataforma de vídeo com IA simplifica as comunicações internas para casos de uso de criadores de vídeos de operações empresariais. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com sobreposições de texto na tela e gráficos animados, complementados por uma narração clara e profissional gerada diretamente de um roteiro usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen.

Gerar Vídeo