Criador de Vídeos de Integração Empresarial: Eficiência Impulsionada por IA
Escalone sua integração de novos contratados de forma econômica transformando texto em vídeo profissional com nossa geração de texto para vídeo.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo instrucional informativo de 90 segundos para guiar novos funcionários através de um sistema de software crítico, voltado para líderes de equipe e chefes de departamento. O vídeo deve ter um estilo visual claro e passo a passo com texto na tela para destacar ações-chave. Aproveite a capacidade de texto para vídeo a partir de script do HeyGen para converter facilmente documentação técnica em vídeos de integração envolventes, complementados por modelos personalizáveis para um visual consistente.
Produza uma visão geral abrangente de 2 minutos para a liderança executiva e diretores de TI, demonstrando os benefícios escaláveis da integração empresarial. O estilo visual deve ser elegante, corporativo e orientado por dados, apoiado por uma narração autoritária. Empregue legendas do HeyGen para apoiar uma força de trabalho global e utilize suporte de biblioteca de mídia/estoque para enriquecer a narrativa visual, provando a eficiência de uma plataforma impulsionada por IA para integração de funcionários.
Desenhe um vídeo dinâmico de 45 segundos personalizado dando as boas-vindas a um novo representante de vendas à sua equipe específica, destinado a gerentes de departamento e especialistas em RH. O vídeo deve ter um visual amigável e envolvente, mostrando várias cenas relacionadas ao seu papel. Aproveite os modelos e cenas do HeyGen para construir rapidamente uma experiência personalizada e incorpore avatares de IA para um toque personalizado, garantindo vídeos de integração envolventes desde o primeiro dia.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento no Treinamento de Funcionários.
Melhore o aprendizado e a retenção de conhecimento de novos contratados com vídeos interativos, impulsionados por IA, tornando seu processo de integração mais impactante e memorável.
Expanda Módulos de Integração e Treinamento.
Desenvolva uma biblioteca abrangente de cursos de integração de forma eficiente, garantindo treinamento consistente e de alta qualidade para todos os novos contratados em equipes globais.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen facilita a criação de vídeos de integração empresarial personalizados usando IA?
O HeyGen aproveita sua plataforma impulsionada por IA e avatares de IA realistas para transformar scripts de texto em vídeos de integração envolventes e personalizados. Essa capacidade inovadora de geração de texto para vídeo permite que as empresas criem vídeos dinâmicos e interativos de forma eficiente para novos contratados.
O HeyGen pode suportar uma marca consistente em todo o meu conteúdo de integração?
Absolutamente. O HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que você incorpore o logotipo, cores e outros elementos visuais da sua empresa em cada vídeo. Isso garante uma aparência consistente e profissional em todo o seu conteúdo de integração de funcionários usando modelos personalizáveis.
Como o HeyGen pode ajudar a simplificar a criação de vídeos de integração para grandes organizações?
A plataforma impulsionada por IA do HeyGen permite que as organizações gerem grandes volumes de vídeos de integração envolventes rapidamente e escalem de forma econômica. Sua geração de texto para vídeo e capacidades avançadas de narração reduzem significativamente o tempo de produção, tornando-o uma ferramenta ideal de criação de vídeos para grandes empresas.
Quais são as capacidades do HeyGen para integrar vídeos de integração com sistemas de gestão de aprendizagem (LMS) existentes?
Os vídeos de integração gerados pelo HeyGen podem ser facilmente exportados e distribuídos por vários canais, incluindo integração com seus sistemas de gestão de aprendizagem (LMS) existentes. Esse compartilhamento sem interrupções garante que os novos contratados possam acessar suas experiências de integração em vídeo personalizadas sem esforço.