O objetivo é desenvolver um vídeo tutorial técnico abrangente de 90 segundos usando HeyGen para novos funcionários, focando nas complexidades dos seus principais "sistemas de gestão de aprendizagem (LMS)". Este "vídeo de integração" deve guiar o público, composto por todos os novos contratados, através do login inicial, navegação e acesso aos módulos principais, empregando um estilo visual claro e passo a passo com gravações de tela e uma narração profissional e calma em voz AI. Aproveite a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" para garantir instruções técnicas precisas e utilize "Legendas" para acessibilidade e clareza em terminologia complexa.

Gerar Vídeo