Produza um vídeo explicativo de 1 minuto direcionado a administradores de TI corporativos, mostrando como o HeyGen pode transformar documentação estática em ativos de aprendizado dinâmicos. O estilo visual deve ser elegante e profissional, utilizando gráficos limpos e uma narração autoritária, demonstrando a integração sem esforço de avatares de IA para transferência rápida de conhecimento.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos para profissionais de RH e L&D, ilustrando o processo de criação de vídeos de treinamento consistentes a partir de roteiros de texto existentes. O estilo visual e de áudio deve ser claro e envolvente, com texto na tela reforçando os passos principais, enfatizando como as capacidades de texto para vídeo simplificam a produção de conteúdo e permitem legendas automáticas.
Prompt de Exemplo 2
Crie uma atualização de comunicação interna concisa de 45 segundos voltada para equipes de comunicação corporativa, destacando a criação rápida de anúncios alinhados à marca. Este vídeo deve apresentar um estilo visual dinâmico e de marca com música de fundo animada e aproveitar modelos e cenas para manter a consistência da marca, complementado por avatares de IA profissionais para a entrega da mensagem.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de estudo de caso de 2 minutos para líderes globais de L&D, detalhando como o HeyGen facilita soluções de treinamento escaláveis em ambientes linguísticos diversos. O vídeo deve adotar uma abordagem visual adaptável e multilíngue, mostrando o poder da geração avançada de narrações e legendas precisas para uma localização abrangente e maior alcance de público.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funcionam os Geradores de Vídeos de Conhecimento Empresarial

Transforme sem esforço o conhecimento da sua empresa em conteúdo de vídeo envolvente e escalável com ferramentas alimentadas por IA, simplificando a comunicação e o treinamento.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu texto ou colando um roteiro existente para aproveitar nossas capacidades de texto para vídeo para seu conteúdo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Aumente o engajamento escolhendo entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar visualmente sua mensagem.
3
Step 3
Aplique Branding e Melhorias
Integre a identidade da sua marca com controles de branding personalizados para garantir consistência em todas as suas comunicações internas.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Gere seu vídeo final, adicionando automaticamente legendas para maior acessibilidade, pronto para distribuição em suas plataformas.

Comunicações Internas Simplificadas

Transforme políticas complexas da empresa ou procedimentos de integração em conteúdo de vídeo claro e envolvente para melhorar a compreensão interna e a produtividade.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen cria vídeos envolventes usando IA?

O HeyGen utiliza IA avançada para transformar texto em conteúdo de vídeo de alta qualidade. Os usuários podem selecionar entre uma ampla gama de avatares de IA realistas e inserir facilmente roteiros para gerar vídeos envolventes com narrações e expressões faciais naturais. Essa inovadora capacidade de texto para vídeo simplifica seu processo de criação de vídeos.

O que torna o HeyGen uma solução de vídeo com IA pronta para empresas?

O HeyGen oferece ferramentas robustas de IA prontas para empresas, projetadas para treinamento seguro e escalável e comunicações internas. Com recursos como segurança compatível com SOC 2 e colaboração em equipe, o HeyGen atua como um poderoso gerador de vídeos de conhecimento empresarial que atende às demandas organizacionais.

O HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca no conteúdo de vídeo?

Absolutamente. O HeyGen fornece controles abrangentes de branding e modelos de marca para garantir que todo o seu conteúdo de vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade corporativa. Integre facilmente seu kit de marca, incluindo logotipos e cores, para produzir vídeos profissionais de qualidade de estúdio todas as vezes.

O HeyGen suporta a localização de vídeos para públicos globais?

Sim, o HeyGen é projetado para apoiar equipes globais com recursos extensivos de localização. Você pode gerar vídeos com narrações em mais de 140 idiomas e adicionar automaticamente legendas, tornando seu conteúdo acessível e impactante em todo o mundo.

