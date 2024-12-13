Produza um vídeo introdutório de 1 minuto para novos contratados em empresas de tecnologia, orientando-os sobre as funcionalidades básicas de uma "plataforma de vídeo com tecnologia AI" para criar "vídeos de treinamento". O estilo visual deve ser moderno e limpo, com sobreposições animadas e uma narração amigável e encorajadora. Demonstre como é fácil selecionar e personalizar "avatares AI" e usar o recurso de "Geração de Narração" para dar vida aos roteiros para educação interna.

