Criador de Vídeos de Comunicação Empresarial para Negócios Modernos

Crie comunicações internas e vídeos de treinamento atraentes rapidamente usando nosso poderoso recurso de Texto em vídeo a partir de roteiro.

Produza um vídeo introdutório de 1 minuto para novos contratados em empresas de tecnologia, orientando-os sobre as funcionalidades básicas de uma "plataforma de vídeo com tecnologia AI" para criar "vídeos de treinamento". O estilo visual deve ser moderno e limpo, com sobreposições animadas e uma narração amigável e encorajadora. Demonstre como é fácil selecionar e personalizar "avatares AI" e usar o recurso de "Geração de Narração" para dar vida aos roteiros para educação interna.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma peça de comunicação interna de 90 segundos para líderes de equipe e chefes de departamento, destacando a eficiência de usar um "agente de vídeo AI" para disseminar atualizações rápidas. Empregue um estilo visual profissional e conciso com destaques de texto na tela, acompanhado por uma narração direta e autoritária. Ilustre o processo contínuo de transformar "Texto em vídeo a partir de roteiro" e aproveitar "Modelos e cenas" para manter a consistência da marca em todas as mensagens internas.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de marketing de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, enfatizando como um "criador de vídeos de comunicação empresarial" simplifica a produção de "vídeos de marketing" atraentes. A estética visual deve ser dinâmica e visualmente rica, incorporando cortes rápidos e uma narração persuasiva e energética. Destaque o valor de acessar uma vasta "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" para aprimorar visuais e a flexibilidade de "Redimensionamento de proporção e exportações" para distribuição em múltiplas plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um "vídeo explicativo" de 2 minutos para a equipe de suporte técnico e usuários avançados, detalhando um processo complexo de integração de software usando uma "plataforma de vídeo com tecnologia AI". A abordagem visual deve ser limpa e ilustrativa, utilizando gravações de tela e diagramas animados, acompanhados por uma narração calma e explicativa. Demonstre o benefício de "Legendas/legendas" geradas automaticamente para acessibilidade e a precisão da "Geração de Narração" para terminologia técnica.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Comunicação Empresarial

Simplifique suas comunicações corporativas internas e externas com vídeos profissionais, com tecnologia AI, projetados para engajar e informar seu público sem esforço.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo
Comece colando seu roteiro de comunicação no editor do HeyGen, aproveitando sua capacidade de Texto em vídeo para converter rapidamente seu texto em um esboço de vídeo dinâmico para criação eficiente de vídeos.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador AI
Selecione um avatar AI realista para representar sua marca e transmitir sua mensagem. Integre os elementos da sua marca, como logotipos e cores, para garantir uma identidade corporativa consistente.
3
Step 3
Gere Narrações Dinâmicas
Transforme seu roteiro em fala com som natural com o recurso avançado de geração de narração do HeyGen. Adicione facilmente legendas para melhorar a acessibilidade e o engajamento em suas comunicações.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Mensagem
Uma vez que seu vídeo esteja perfeito, exporte-o no formato e resolução desejados. Compartilhe seus vídeos corporativos de alta qualidade em todos os seus canais de comunicação empresarial, desde atualizações internas até anúncios externos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Mensagens Corporativas Inspiradoras

.

Crie vídeos motivacionais e informativos impactantes para engajar e elevar audiências internas e externas.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos usando AI avançada?

O HeyGen utiliza Avatares AI avançados e tecnologia de Texto em Vídeo, permitindo que os usuários transformem roteiros em vídeos profissionais de forma eficiente. Esta plataforma de vídeo com tecnologia AI simplifica todo o processo de criação de vídeos, tornando-o acessível mesmo sem habilidades complexas de edição.

Posso personalizar Avatares AI e marcar meus vídeos dentro do HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece amplas opções de personalização para Avatares AI e controles abrangentes de branding. Você pode incorporar o logotipo, as cores da sua marca e utilizar kits de marca para garantir que todos os seus vídeos corporativos mantenham uma aparência consistente e profissional para comunicações internas e vídeos de marketing.

Quais capacidades técnicas o HeyGen oferece para gerar conteúdo de vídeo rico?

O HeyGen oferece capacidades técnicas robustas, incluindo geração sofisticada de narração a partir de texto e acesso a uma extensa biblioteca de filmagens de estoque. Isso permite uma montagem rápida de conteúdo e criação de vídeos de alta qualidade, aprimorando seus vídeos de treinamento e projetos de vídeo explicativo.

Quão amigável é a plataforma de vídeo com tecnologia AI do HeyGen para produzir conteúdo?

O HeyGen é projetado com uma interface amigável que apresenta um editor de arrastar e soltar e uma ampla gama de modelos profissionais. Isso permite que qualquer pessoa produza rapidamente vários tipos de vídeos, desde vídeos animados até vídeos de marketing abrangentes, sem experiência prévia em edição de vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo