Gerador de Vídeos de Automação Empresarial: Escale Seu Conteúdo

Automatize a produção mais rápida e reduza custos para vídeos orientados por dados usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos direcionado a equipes de marketing empresarial, mostrando como o gerador de vídeos AI da HeyGen revoluciona a produção de vídeos alinhados à marca. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com cortes rápidos e gráficos vibrantes, acompanhado por uma trilha sonora animada e inspiradora. Enfatize a facilidade de criar conteúdo profissional aproveitando os avatares AI poderosos da HeyGen para transmitir mensagens-chave de forma eficiente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo informativo de 45 segundos projetado para departamentos de RH e treinamento, ilustrando o poder dos vídeos personalizados para integração de funcionários e desenvolvimento de habilidades. A estética visual deve ser amigável e acessível, com animações claras e simples, apoiadas por uma narração calorosa e articulada gerada pela funcionalidade de geração de narração da HeyGen, garantindo que cada funcionário se sinta exclusivamente atendido.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 60 segundos no estilo de depoimento para líderes de vendas, demonstrando como a HeyGen permite alcance de vídeo escalável por meio de vídeos orientados por dados. A apresentação visual deve ser profissional e persuasiva, apresentando diversas histórias de sucesso com música de fundo energética e motivacional. Destaque a flexibilidade de usar a biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para aprimorar a narrativa visual e ressoar com vários segmentos de clientes.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de anúncio conciso de 30 segundos para gerentes de produto, introduzindo um novo recurso de software, aproveitando a velocidade de um gerador de vídeo AI. O estilo visual deve ser limpo, futurista e demonstrativo, usando efeitos sonoros nítidos e uma trilha musical neutra e profissional. Mostre como o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen permitem uma adaptação perfeita em várias plataformas digitais, alcançando usuários onde quer que estejam.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Automação Empresarial

Otimize sua produção de vídeo, crie conteúdo alinhado à marca em escala e entregue mensagens personalizadas de forma eficiente com automação AI.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro diretamente na plataforma. Nossa capacidade de 'Texto-para-vídeo a partir de roteiro' formará a espinha dorsal narrativa da sua produção de vídeo automatizada.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar AI
Selecione um 'avatar AI' para apresentar sua mensagem. Este recurso chave de um 'gerador de vídeo AI' traz um toque humano ao seu conteúdo automatizado, economizando tempo e recursos.
3
Step 3
Aplique Seus Controles de Marca
Utilize 'Controles de branding (logotipo, cores)' para integrar a identidade única da sua empresa, garantindo que todos os seus 'vídeos alinhados à marca' mantenham consistência visual em todas as comunicações.
4
Step 4
Gere e Exporte Conteúdo
Finalize seu conteúdo de vídeo com 'Redimensionamento de proporção e exportações' precisos para várias plataformas, garantindo 'escalabilidade em canais e públicos' para sua empresa.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Escale a Produção de Conteúdo de Sucesso do Cliente

.

Gere automaticamente vídeos de sucesso do cliente atraentes para compartilhar depoimentos de forma eficiente, aumentando a confiança e demonstrando valor em todos os canais.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen apoia a criação de vídeos alinhados à marca para diversas necessidades de marketing?

A HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos de alta qualidade e alinhados à marca sem esforço, por meio de controles extensivos de branding, incluindo logotipos personalizados e paletas de cores. Isso garante que cada peça de conteúdo de marketing em vídeo esteja perfeitamente alinhada com a identidade da sua marca, mesmo para vídeos personalizados.

O que torna a HeyGen um gerador de vídeos AI eficaz para empresas que buscam escalar a produção de vídeos?

A HeyGen é um poderoso gerador de vídeos AI projetado para produção mais rápida e escalabilidade excepcional em canais e públicos. Nossa plataforma aproveita avatares AI avançados e capacidades de texto-para-vídeo para escalar eficientemente a criação de conteúdo em vídeo.

A HeyGen pode transformar roteiros de texto-para-vídeo em conteúdo dinâmico de vídeo explicativo?

Absolutamente, a HeyGen se destaca em converter roteiros de texto-para-vídeo em conteúdo de vídeo explicativo envolvente. Com recursos como avatares AI, geração de narração e modelos prontos para uso, a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos impactantes e orientados por dados.

Como a HeyGen pode aprimorar os fluxos de trabalho do gerador de vídeos de automação empresarial e integrar-se com ferramentas existentes?

A HeyGen funciona como um robusto gerador de vídeos de automação empresarial, otimizando seus fluxos de trabalho de produção de vídeo por meio de automação AI poderosa. Ela é construída para se integrar perfeitamente com suas ferramentas, garantindo segurança de nível empresarial e entrega eficiente de conteúdo em toda a sua organização.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo