Gerador de Vídeo de Anúncio Empresarial: Atualizações Rápidas e Fáceis

Otimize as comunicações corporativas e entregue atualizações impactantes da empresa com nossa versátil capacidade de Texto-para-vídeo.

Crie uma narrativa visual envolvente de 60 segundos para o lançamento de um novo produto, direcionada a clientes B2B e investidores. O vídeo deve adotar um estilo visual polido, profissional e animado, com gráficos em movimento modernos, complementado por uma narração confiante gerada usando o recurso de Geração de Voz do HeyGen, simplificando suas necessidades de gerador de vídeo de anúncio empresarial através de Modelos e cenas dinâmicas.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de comunicação interna envolvente de 45 segundos para atualizar os funcionários sobre as conquistas recentes da empresa. Este vídeo deve apresentar um estilo visual amigável e envolvente, aproveitando os avatares de IA do HeyGen para transmitir a mensagem, aprimorado pela nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para uma entrega clara e concisa, garantindo atualizações eficazes da empresa.
Prompt de Exemplo 2
Produza um anúncio dinâmico de 30 segundos para redes sociais destacando um novo recurso de IA, direcionado a potenciais clientes em várias plataformas. O estilo visual deve ser acelerado, vibrante e visualmente impactante, utilizando o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para visuais impactantes e garantindo exibição ideal em todos os canais com redimensionamento e exportação de proporção de aspecto.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de anúncio corporativo de 60 segundos sobre a nova iniciativa de sustentabilidade da empresa, direcionado a stakeholders e ao público em geral. O estilo visual e de áudio deve ser inspirador e comovente, empregando modelos de vídeo sofisticados e garantindo ampla acessibilidade com o recurso de Legendas/legendas do HeyGen para otimizar as comunicações corporativas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo de Anúncio Empresarial

Crie facilmente atualizações profissionais da empresa e anúncios corporativos envolventes que engajem seu público e otimizem as comunicações internas.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Comece seu anúncio selecionando um "modelo de vídeo" profissional de nossa diversa biblioteca. Isso fornece uma base rápida e eficaz para sua mensagem.
2
Step 2
Personalize com Branding e IA
Personalize seu vídeo de anúncio usando "controles de Branding" intuitivos para garantir consistência com a identidade visual da sua empresa. Adicione facilmente seu logotipo, cores e fontes.
3
Step 3
Gere Narrações e Refine
Dê vida ao seu roteiro com a "geração de narração" de alta qualidade. Nossa tecnologia de IA cria uma narração com som natural, garantindo que sua mensagem seja ouvida claramente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Anúncio
Prepare seu vídeo para distribuição utilizando o "redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" flexível. Otimize facilmente seu anúncio para qualquer plataforma, garantindo amplo alcance.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Fortaleça as Comunicações Internas

.

Entregue vídeos de comunicações internas impactantes e motivacionais para inspirar equipes e aumentar a moral.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar o impacto criativo dos nossos vídeos de anúncio corporativo?

O HeyGen capacita você a criar uma narrativa visual envolvente para seus vídeos de anúncio corporativo através de sua extensa biblioteca de modelos de vídeo e a capacidade de incorporar gráficos em movimento dinâmicos. Nossos recursos de IA simplificam o processo de criação, garantindo que suas atualizações da empresa ressoem poderosamente com seu público e tenham um visual criativo profissional.

Quais recursos de IA o HeyGen oferece para gerar vídeos de anúncio empresarial?

O HeyGen fornece recursos avançados de IA, incluindo avatares de IA realistas e capacidade de Texto-para-vídeo, para gerar vídeos de anúncio empresarial de alta qualidade sem esforço. Você também pode aproveitar a IA para geração de narração e redimensionamento de proporção de aspecto para várias plataformas.

O HeyGen pode ajudar a otimizar as comunicações internas e o conteúdo de redes sociais?

Absolutamente. O HeyGen é projetado para otimizar as comunicações corporativas, permitindo a produção rápida de vídeos envolventes para comunicações internas e redes sociais. Utilize nosso criador de vídeos online com controles de Branding para manter uma identidade visual consistente em todas as suas atualizações da empresa e lançamentos de produtos.

Como o HeyGen apoia a consistência da marca em diferentes formatos de vídeo?

O HeyGen garante a consistência da marca com controles de Branding abrangentes, permitindo que você integre seu logotipo e cores da empresa diretamente em seus vídeos. Além disso, nosso recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto permite que você adapte facilmente seu conteúdo para várias plataformas enquanto mantém sua narrativa visual distinta.

