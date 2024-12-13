Gerador de Anúncios Empresariais: Criador de Vídeos com IA
Produza facilmente anúncios corporativos profissionais e atualizações envolventes da empresa com avatares de IA impressionantes.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Crie um vídeo conciso de 30 segundos para comunicações internas a todos os funcionários, compartilhando notícias corporativas importantes. O estilo visual deve ser limpo e profissional, usando as cores da marca, com uma geração de narração amigável, mas autoritária, que mantenha um tom caloroso. Este vídeo de anúncio corporativo pode ser rapidamente montado usando os modelos personalizáveis da HeyGen, permitindo a rápida implantação de atualizações críticas sem sacrificar a qualidade ou a consistência da marca.
Desenvolva um vídeo inspirador de 60 segundos celebrando um marco significativo da empresa, voltado tanto para equipes internas quanto para a comunidade em geral. O estilo visual e de áudio deve ser celebratório e dinâmico, com música de fundo edificante e visuais impactantes obtidos diretamente da biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen, juntamente com legendas geradas automaticamente para máxima acessibilidade. Este poderoso gerador de anúncios ajudará a criar anúncios envolventes que ressoam profundamente com os espectadores.
Produza um vídeo de 50 segundos explicando uma nova política ou atualização de sistema da empresa, direcionado especificamente a gerentes de departamento e novos contratados. O estilo visual deve ser direto, informativo e visualmente claro, apoiado por uma trilha de áudio profissional e concisa que garanta compreensão. Utilizando os diversos Modelos & cenas da HeyGen, os criadores podem facilmente personalizar o layout e, em seguida, usar o redimensionamento de proporção e exportações para garantir que se encaixe em várias plataformas de comunicação interna, tornando-o um gerador de anúncios empresariais eficiente.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Impulsione o Treinamento e Integração de Funcionários.
Eleve os anúncios de treinamento e integração com vídeos alimentados por IA, garantindo maior engajamento e melhor retenção de conhecimento entre os funcionários.
Entregue Mensagens Corporativas Inspiradoras.
Crie vídeos motivacionais para inspirar funcionários e stakeholders, melhorando o moral e promovendo uma cultura corporativa positiva por meio de anúncios envolventes.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de anúncios corporativos?
As ferramentas com tecnologia de IA da HeyGen simplificam a criação de vídeos de anúncios corporativos profissionais. Nosso gerador de anúncios empresariais permite transformar texto em conteúdo de vídeo envolvente usando avatares de IA realistas e modelos personalizáveis, reduzindo significativamente o tempo de produção.
Posso personalizar vídeos de anúncios para corresponder à identidade da minha marca?
Absolutamente. A HeyGen oferece controles extensivos de branding e modelos personalizáveis, permitindo que você personalize seus vídeos de anúncios com seu logotipo, cores da marca e mídia exclusiva da sua biblioteca. Isso garante que cada anúncio corporativo esteja perfeitamente alinhado com a identidade e visão criativa da sua marca.
Que tipos de anúncios empresariais o gerador da HeyGen pode produzir?
O gerador de anúncios empresariais da HeyGen suporta uma ampla gama de necessidades de comunicação, desde comunicações internas críticas e anúncios de lançamento de produtos até atualizações envolventes da empresa. É um criador de vídeos online ideal para qualquer anúncio corporativo que exija um formato de vídeo profissional e impactante.
Quais recursos principais de IA alimentam o gerador de anúncios da HeyGen?
A HeyGen utiliza tecnologia avançada de IA, incluindo avatares de IA realistas e geração sofisticada de narração, para produzir vídeos de anúncios de alta qualidade. Este Agente de Vídeo com IA garante uma comunicação clara com legendas geradas automaticamente, tornando seus anúncios corporativos mais acessíveis e impactantes para todos os públicos.