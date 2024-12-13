Criador de Vídeos de Orientação de Matrícula: Recrute Estudantes Facilmente

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo de marketing escolar de 60 segundos direcionado aos pais de futuros alunos, projetado para tranquilizá-los sobre o apoio institucional e os benefícios para os estudantes. Esta peça calorosa e autêntica se beneficiaria do suporte da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para visuais atraentes do campus, com um avatar profissional de IA transmitindo mensagens-chave de forma persuasiva.
Prompt de Exemplo 2
Que tal um vídeo educativo intuitivo de 30 segundos especificamente para estudantes recém-admitidos, fornecendo orientações claras sobre destaques do tour virtual pelo campus ou etapas iniciais de registro? Ao empregar os Modelos & cenas do HeyGen, um layout limpo pode ser alcançado, e o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro garante instruções precisas na tela, aprimoradas por uma voz calma e orientadora.
Prompt de Exemplo 3
Considere um vídeo de mídia social impactante de 15 segundos, voltado para um público amplo de jovens estudantes em potencial, para mostrar dinamicamente ofertas de programas únicos e a vida vibrante dos estudantes. Este conteúdo visualmente envolvente e otimizado para dispositivos móveis com o redimensionamento de proporção & exportações do HeyGen deve utilizar cortes rápidos e música energética, totalmente acessível através de legendas claras para consumo silencioso.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Orientação de Matrícula

Produza sem esforço vídeos profissionais de orientação de matrícula que cativem estudantes em potencial e simplifiquem seu processo de recrutamento, ampliando o alcance da sua instituição.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Selecione um Modelo
Inicie seu projeto selecionando de uma biblioteca de modelos profissionais ou gerando um vídeo diretamente do seu roteiro, perfeito para criar conteúdo de criador de vídeos educacionais.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais Alinhados à Marca
Selecione logotipos, cores e fontes da sua instituição usando controles de branding para garantir que seus vídeos de marketing escolar sejam consistentemente alinhados à marca.
3
Step 3
Adicione Legendas Profissionais
Eleve a acessibilidade e o alcance do seu vídeo adicionando facilmente legendas de IA profissionais, garantindo que sua mensagem seja compreendida por todos os estudantes em potencial.
4
Step 4
Exporte e Aumente as Matrículas
Com o redimensionamento de proporção do HeyGen, exporte seu vídeo polido em vários formatos, pronto para compartilhar em plataformas como YouTube para aumentar as matrículas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre o Sucesso dos Estudantes e Depoimentos

Destaque histórias inspiradoras de sucesso de estudantes e depoimentos de ex-alunos para construir confiança e encorajar novas matrículas.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode servir como um criador eficaz de vídeos de orientação de matrícula?

O HeyGen capacita instituições a criar vídeos de orientação de matrícula atraentes e conteúdo educacional com avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo. Isso simplifica o recrutamento de estudantes e ajuda a aumentar as matrículas através de visuais envolventes.

O HeyGen oferece ferramentas criativas para vídeos de marketing escolar?

Com certeza! O HeyGen fornece uma interface amigável para iniciantes com diversos modelos e cenas, tornando simples a criação de vídeos alinhados à marca. Você pode personalizar controles de branding com logotipos e cores, garantindo que cada vídeo de marketing escolar reflita a identidade da sua instituição.

O HeyGen pode criar vídeos educativos animados envolventes para tours virtuais pelo campus?

Sim, o HeyGen permite a criação de vídeos dinâmicos de tours virtuais pelo campus usando avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiro. Além disso, oferece geração de narração e legendas de IA para garantir que seu conteúdo educacional seja acessível e envolvente para todos os espectadores.

Quais recursos o HeyGen oferece para distribuir conteúdo de vídeo educacional nas redes sociais?

O HeyGen suporta várias proporções e permite a fácil exportação de seus vídeos educacionais para plataformas como redes sociais e YouTube. Você também pode adicionar legendas de IA para aumentar o alcance e o engajamento entre diversos públicos.

