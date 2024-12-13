Criador de Vídeos Educacionais para Aprendizado de Inglês

Crie experiências imersivas de aprendizado de idiomas e envolva os alunos com texto para vídeo com IA.

351/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 60 segundos destinado a estudantes ou professores de inglês intermediário, desmembrando uma regra gramatical comum. O vídeo deve empregar um estilo gráfico profissional e limpo com animações de texto para ilustrar conceitos, tudo impulsionado por um roteiro transformado em vídeo usando o recurso de texto para vídeo do HeyGen, utilizando vários modelos e cenas para clareza.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 30 segundos demonstrando conversas autênticas para estudantes de inglês que desejam melhorar suas habilidades de fala. Utilize os avatares de IA do HeyGen para simular interações da vida real em diversos cenários, com diálogos de som natural e legendas proeminentes para ajudar os alunos a acompanhar e praticar.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional atraente de 45 segundos direcionado a professores e educadores de inglês, destacando o HeyGen como um criador ideal de vídeos educacionais para o aprendizado de inglês. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e profissional, mostrando vários casos de uso com filmagens envolventes do recurso de suporte de mídia/biblioteca de estoque, demonstrando como é fácil criar vídeos educacionais e exportá-los com redimensionamento de proporção e exportações.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Educacionais para Aprendizado de Inglês

Crie facilmente vídeos envolventes de aprendizado de inglês com ferramentas alimentadas por IA, transformando seus planos de aula em conteúdo visual dinâmico em minutos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Aprendizado
Cole seu roteiro de lição de aprendizado de inglês na plataforma. Nosso recurso de texto para vídeo com IA começará a processar seu conteúdo para geração de vídeo, utilizando seu roteiro para vídeo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais e Avatares
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA e acesse uma rica biblioteca de mídia de vídeos de estoque para dar vida às suas lições de inglês com visuais de IA envolventes. Personalize cenas para se adequar ao seu estilo de ensino.
3
Step 3
Gere Narrações Autênticas
Aumente o engajamento com vozes de IA realistas para o conteúdo da sua lição. Nossa capacidade de geração de narração oferece pronúncias claras e autênticas para um aprendizado de idiomas eficaz.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo educacional com legendas automáticas para acessibilidade. Exporte seu vídeo de alta qualidade e salve e compartilhe vídeos facilmente em várias plataformas para alcançar seus alunos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Gramática Complexa do Inglês

.

Transforme gramática e vocabulário desafiadores do inglês em vídeos educacionais envolventes e fáceis de entender com IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos educacionais?

O HeyGen é um criador de vídeos educacionais intuitivo com IA que transforma roteiros em vídeos envolventes com avatares de IA e narrações realistas. Ele simplifica todo o processo, permitindo que educadores criem vídeos educacionais online de qualidade profissional sem software de edição complexo.

Posso criar conteúdo educacional animado ou visualmente rico com o HeyGen?

Com certeza. O HeyGen suporta a criação de vídeos educacionais visualmente ricos através de sua extensa biblioteca de mídia, vídeos de estoque e opções de modelos. Você pode facilmente adicionar gráficos animados e personalizar elementos de aprendizado para produzir conversas cativantes e autênticas para os alunos.

Quais recursos o HeyGen oferece para professores e aprendizado de idiomas?

Para professores, o HeyGen oferece suporte multilíngue, tornando-o um excelente criador de vídeos para aprendizado de idiomas. Você pode gerar lições baseadas em vídeo com capacidades de texto para vídeo com IA e vozes de IA realistas para melhorar a aquisição de vocabulário e envolver alunos autodidatas globalmente.

Como o HeyGen pode ajudar a gerar vídeos explicativos ou boletins informativos em vídeo?

O HeyGen permite que você gere facilmente vários tipos de conteúdo de vídeo educacional, incluindo vídeos explicativos atraentes e boletins informativos em vídeo profissionais. Utilize apresentações personalizadas, sugestões de texto e um fluxo de trabalho de roteiro para vídeo para entregar mensagens claras, concisas e envolventes para qualquer objetivo de aprendizado.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo