Sim, o HeyGen é um excelente criador de vídeos de engenharia para comunicações diárias ou semanais. Ele permite que as equipes produzam rapidamente vídeos curtos profissionais e atualizações de engenharia, facilitando o compartilhamento claro e consistente de informações entre os departamentos por meio de uma poderosa plataforma de criação de vídeos.