Crie um vídeo tutorial de engenharia de 1 minuto para simplificar conceitos técnicos complexos para aspirantes a engenheiros civis. Use o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para converter rapidamente suas explicações detalhadas em um roteiro preciso, depois utilize a geração de Narração para uma faixa de áudio clara e autoritária. O estilo visual deve ser limpo e esquemático, focando em diagramas e simulações, garantindo fácil compreensão para seu público-alvo.

Gerar Vídeo