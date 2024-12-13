Sim, o HeyGen garante que seus vídeos estejam alinhados com sua marca por meio de controles abrangentes de "personalização de marca" para logotipos e cores. Ele também oferece uma variedade de "Modelos & cenas" e redimensionamento versátil de proporção para se adequar a qualquer plataforma, proporcionando uma solução verdadeiramente flexível de "editor de vídeo online".