A HeyGen permite uma consistência de marca perfeita em todos os seus vídeos de treinamento. Você pode aproveitar os Modelos e cenas profissionais e aplicar controles de personalização de marca, incluindo logotipos e esquemas de cores, para garantir que cada vídeo de treinamento em engenharia esteja alinhado com a identidade da sua empresa. Isso cria um visual polido e reconhecível para seus recursos educacionais.