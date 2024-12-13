O HeyGen permite a produção rápida de vídeos de segurança cruciais usando avatares de IA e narrações claras para destacar perigos como envenenamento por "monóxido de carbono" e "riscos de incêndio" associados à operação de "geradores de emergência". Exemplos visuais da biblioteca de mídia podem demonstrar o manuseio seguro de "combustível" e a importância do "monitoramento remoto" para a prevenção de riscos.