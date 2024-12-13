Crie um vídeo atraente de 60 segundos para uma equipe de engenharia apresentar seu mais recente projeto inovador a potenciais investidores. O estilo visual deve ser elegante e profissional, com renderizações 3D e visualizações de dados na tela, complementado por uma narração articulada e confiante. Utilizar os avatares de IA da HeyGen permitirá uma apresentação polida sem a necessidade de atores ao vivo, tornando o processo de "gerador de vídeo de projeto de engenharia" incrivelmente eficiente.

Gerar Vídeo