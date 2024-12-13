Crie uma narrativa de 1 minuto explicando um fluxo de trabalho de engenharia complexo para novos contratados. O vídeo deve apresentar avatares de IA apresentando os SOPs e instruções passo a passo em um estilo visual claro e instrutivo, acompanhado por uma narração profissional e estável gerada por IA, aproveitando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro para garantir precisão e consistência.

Gerar Vídeo