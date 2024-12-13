O HeyGen oferece uma biblioteca diversificada de "modelos de vídeo de engenharia" que você pode "personalizar" completamente com seus próprios elementos de marca e mídia. Você pode adicionar "animações dinâmicas" exclusivas, integrar "narração de especialistas" e utilizar a "biblioteca de mídia" para alcançar uma "produção de vídeo profissional" adaptada precisamente aos seus objetivos educacionais ou de treinamento.