Transforme conceitos complexos de engenharia em vídeos explicativos envolventes instantaneamente usando nosso recurso de Texto-para-vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 90 segundos direcionado a potenciais clientes, ilustrando as características inovadoras de um novo software de análise estrutural, usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para gerar gráficos em movimento dinâmicos e texto elegante na tela, complementado por uma voz de IA envolvente e legendas claras para fins de marketing.
Prompt de Exemplo 2
Um módulo de treinamento em engenharia, com aproximadamente 2 minutos de duração, é necessário para novos contratados, detalhando claramente um processo complexo de design CAD. Este vídeo educacional deve aproveitar os Modelos e cenas da HeyGen para um guia visual estruturado, passo a passo, e apresentar um avatar de IA amigável, garantindo uma experiência de aprendizado informativa e eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Para as redes sociais, gere um vídeo cativante de 45 segundos que destaque uma inovação revolucionária em ciência dos materiais, voltado para o público em geral com interesse em tecnologia. Esta peça de narrativa criativa deve utilizar o suporte de Biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para construir uma montagem visualmente deslumbrante e acelerada com estética futurista, legendas concisas e ser facilmente otimizada para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Conceitos de Engenharia

Transforme ideias complexas de engenharia em vídeos explicativos envolventes e compreensíveis com o poder da IA, tornando a educação e a comunicação sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu conceito de engenharia como texto. Nossa plataforma utiliza a tecnologia de Texto-para-vídeo para converter seu roteiro em uma narrativa visual dinâmica.
2
Step 2
Selecione Visuais
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA e modelos de cena para representar visualmente seus conceitos complexos de forma eficaz.
3
Step 3
Adicione Voz e Texto
Enriqueça seu vídeo com geração de narração profissional por IA para dar vida ao seu roteiro com uma narração clara.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Gere e baixe seu vídeo explicativo final, pronto para ser compartilhado em plataformas educacionais ou canais de marketing.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Complexos de Engenharia

Esclareça teorias e processos de engenharia intrincados em explicações em vídeo envolventes e fáceis de entender com visuais impulsionados por IA.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de conceitos de engenharia?

A HeyGen simplifica a geração de vídeos explicativos detalhados de engenharia ao utilizar tecnologia avançada de geração de vídeos por IA. Os usuários podem facilmente transformar roteiros de texto em vídeos com visuais envolventes, perfeitos para explicar conceitos complexos com recursos profissionais de edição de vídeo.

A HeyGen pode utilizar avatares de IA para vídeos explicativos técnicos?

Com certeza, a HeyGen oferece uma variedade de avatares de IA realistas e geração robusta de narração por IA para criar vídeos explicativos técnicos envolventes. Esses recursos permitem uma sincronização labial sofisticada e uma apresentação profissional para qualquer conteúdo educacional ou de treinamento em engenharia.

Quais recursos tornam a HeyGen ideal para criar conteúdo educacional em engenharia?

A HeyGen é uma plataforma ideal de criação de vídeos por IA para vídeos de treinamento e educacionais em engenharia, oferecendo recursos como legendas automáticas e controles abrangentes de branding. Isso permite que os criadores produzam conteúdo acessível e profissional que transmite efetivamente até mesmo conceitos complexos.

Como posso transformar imagens em conteúdo de vídeo dinâmico com a HeyGen?

As poderosas capacidades de Imagem-para-vídeo da HeyGen permitem integrar visuais estáticos em conteúdo de vídeo dinâmico de forma fluida. Este recurso, combinado com ferramentas de interface intuitivas, ajuda a criar visuais envolventes e aprimora a narrativa criativa para seus vídeos de marketing e educacionais.

