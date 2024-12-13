O HeyGen é projetado para ajudar você a criar vídeos impactantes com um estilo visual profissional e orientado por dados. Você pode personalizar o estilo visual e a marca dos seus vídeos com facilidade, incluindo a incorporação do seu logotipo e cores da marca, garantindo que cada saída esteja alinhada com seus padrões profissionais em várias exportações e redimensionamentos de proporção de aspecto.