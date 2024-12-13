Crie um tutorial atraente de 30 segundos sobre dicas de eficiência energética para proprietários de residências, mostrando um truque simples como desconectar eletrônicos para economizar energia. O público-alvo são proprietários comuns em busca de conselhos práticos. O estilo visual deve ser claro e amigável, apresentando um avatar de IA relacionável demonstrando a dica, com um tom de áudio acessível e conversacional. Utilize os avatares de IA da HeyGen para dar vida a esse conteúdo envolvente, tornando os vídeos sobre sustentabilidade acessíveis a todos.

