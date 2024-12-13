Crie um vídeo de marca vibrante de 45 segundos para uma empresa de energia, direcionado a potenciais investidores e ao público em geral, para anunciar uma nova iniciativa de energia renovável. O estilo visual deve ser moderno e inspirador, com gráficos elegantes e aplicações no mundo real, complementado por uma narração profissional e confiante gerada usando a capacidade de geração de narração do HeyGen. Este vídeo visa aumentar a conscientização sobre o compromisso da empresa com a sustentabilidade.

Gerar Vídeo