Crie um vídeo de marca vibrante de 45 segundos para uma empresa de energia, direcionado a potenciais investidores e ao público em geral, para anunciar uma nova iniciativa de energia renovável. O estilo visual deve ser moderno e inspirador, com gráficos elegantes e aplicações no mundo real, complementado por uma narração profissional e confiante gerada usando a capacidade de geração de narração do HeyGen. Este vídeo visa aumentar a conscientização sobre o compromisso da empresa com a sustentabilidade.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo explicativo de 60 segundos projetado para instituições educacionais e novos contratados, simplificando o complexo processo de modernização da rede elétrica. Empregue um estilo visual animado e claro com texto na tela, garantindo um tom acessível e informativo. Aproveite o recurso de texto para vídeo do HeyGen para converter facilmente seu roteiro detalhado em visuais envolventes, acompanhado de legendas precisas para acessibilidade, mostrando a geração de vídeo por IA para aprendizado eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo atraente de 30 segundos para proprietários de residências e pequenas empresas, especificamente comercializando uma nova solução de energia solar. A estética visual deve ser brilhante, otimista e demonstrar os benefícios tangíveis do produto por meio de cenas dinâmicas e uma trilha sonora animada. Utilize a extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para encontrar visuais de alta qualidade e modelos personalizáveis para criar rapidamente uma peça de marketing em vídeo polida e envolvente que destaque os benefícios da energia solar.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de marca impactante de 15 segundos direcionado a candidatos a emprego, parceiros e clientes, para transmitir sucintamente a missão e os valores centrais da empresa de energia. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e inspirador, apresentando cortes rápidos de membros da equipe em ação e uma mensagem poderosa e concisa. Empregue os diversos modelos e cenas do HeyGen para prototipagem rápida e aproveite os avatares de IA para apresentar mensagens-chave com um toque moderno e inovador, aprimorando sua experiência de criador de vídeos online.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos para Empresas de Energia

Crie facilmente conteúdo de vídeo profissional e envolvente para sua empresa de energia para simplificar conceitos complexos e aprimorar a mensagem da sua marca com IA.

1
Step 1
Crie Seu Primeiro Rascunho
Esboce rapidamente seu vídeo transformando seu roteiro diretamente em um rascunho inicial usando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro", iniciando seu processo de "geração de vídeo por IA".
2
Step 2
Adicione Visuais e Voz
Selecione entre uma variedade diversificada de "avatares de IA" para transmitir sua mensagem, tornando conceitos complexos de energia mais envolventes e relacionáveis.
3
Step 3
Personalize e Aperfeiçoe
Garanta a consistência da marca aplicando o logotipo e as cores específicas da sua empresa usando os "Controles de marca", dando ao seu vídeo uma aparência profissional e unificada que reflete os "controles de marca personalizados".
4
Step 4
Finalize e Exporte
Prepare seu vídeo para várias plataformas utilizando "Redimensionamento de proporção e exportações", garantindo que seu conteúdo esteja otimizado e pronto para campanhas de "marketing de vídeo" impactantes.

Casos de Uso

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

Destaque experiências positivas de clientes e resultados de projetos com vídeos envolventes de IA, construindo confiança e demonstrando o impacto da empresa.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar minha empresa de energia a criar conteúdo de vídeo atraente?

O HeyGen capacita empresas de energia a gerar conteúdo de vídeo envolvente e de alta qualidade usando geração de vídeo por IA avançada. Nosso criador de vídeos online simplifica a criação de vídeos, permitindo que você produza vídeos de marca e explicativos profissionais de forma eficiente para um marketing de vídeo eficaz.

Quais recursos de IA o HeyGen oferece para produção eficiente de vídeos de energia?

O HeyGen utiliza avatares de IA de ponta e capacidades de texto para vídeo para otimizar os esforços de marketing de vídeo da sua empresa de energia. Você pode facilmente gerar narrações profissionais e adicionar automaticamente legendas, economizando tempo significativo na criação de vídeos.

O HeyGen pode personalizar vídeos para mensagens e identidade específicas da marca de energia?

Absolutamente, o HeyGen oferece modelos personalizáveis extensivos e controles de marca, incluindo logotipos e cores, para garantir que seus vídeos se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca de energia. Isso permite criar vídeos de marca únicos e impactantes sem edição complexa.

Quão fácil é usar o HeyGen para criar vídeos relacionados à energia com modelos?

O HeyGen fornece um criador de vídeos online intuitivo com uma robusta biblioteca de mídia e suporte de estoque, tornando simples para qualquer pessoa criar vídeos profissionais de energia. Nossa plataforma permite edição fácil de arrastar e soltar e oferece vários modelos de vídeo para começar rapidamente, simplificando o processo de criação de vídeos para empresas de energia.

