Gerador de Vídeo de Orientação de Emprego: Integração Rápida e Fácil
Simplifique seu processo de integração. Crie vídeos de orientação profissional para funcionários rapidamente usando nosso gerador com tecnologia de IA, apresentando avatares de IA realistas para um treinamento envolvente.
Desenvolva uma atualização rápida de 45 segundos para profissionais de RH e L&D usando um gerador de vídeo de orientação de emprego para disseminar novas mudanças de política. O vídeo deve adotar um visual limpo, no estilo infográfico, com animações sutis, complementado por uma narração calma e autoritária. Demonstre a eficiência de usar Templates e cenas pré-desenhadas para agilizar a criação de conteúdo e manter a consistência da marca.
Crie um vídeo de treinamento conciso de 90 segundos para todos os funcionários, projetado como um vídeo de atualização de integração de funcionários sobre políticas de conformidade atualizadas. Empregue um estilo visual claro e explicativo com destaques de texto na tela e exemplos relevantes de mídia de estoque, apoiado por uma voz de IA confiante e informativa. Mostre o poder de transformar seu roteiro detalhado em vídeo instantaneamente com a funcionalidade de Texto para vídeo a partir de roteiro, garantindo precisão e eficiência.
Elabore uma mensagem de boas-vindas personalizada de 30 segundos para membros de equipe remotos que estão ingressando em um novo departamento, utilizando um criador de vídeo de integração para fomentar uma conexão imediata. A estética visual deve ser calorosa e acolhedora, incorporando fotos autênticas de equipes diversas e música de fundo suave e inspiradora. Aproveite o recurso de geração de narração para adicionar uma narração amigável e humanizada que faça os novos contratados se sentirem instantaneamente parte da equipe.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Desenvolva Programas de Integração Abrangentes.
Crie cursos de treinamento detalhados para novos contratados e módulos de orientação, garantindo que cada funcionário receba informações consistentes e de alta qualidade.
Aumente o Engajamento e a Retenção de Novos Contratados.
Aumente o engajamento dos funcionários e melhore a retenção de conhecimento durante a orientação com vídeos de treinamento dinâmicos e com tecnologia de IA.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de integração de novos contratados envolventes?
O HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração de funcionários envolventes com uma ampla gama de templates personalizáveis e avatares de IA. Você pode facilmente personalizar o conteúdo para refletir sua marca, garantindo uma experiência consistente e profissional para os novos contratados.
O que torna o HeyGen um criador de vídeos eficiente com tecnologia de IA para RH?
O HeyGen utiliza IA avançada para transformar roteiros em vídeos profissionais rapidamente, ideal para profissionais de RH e L&D. Suas capacidades de texto para vídeo e vozes de IA realistas agilizam todo o processo de produção de vídeos de treinamento, economizando tempo e recursos significativos.
Posso personalizar a aparência dos meus vídeos de orientação de funcionários com o HeyGen?
Absolutamente, o HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus vídeos de orientação de emprego. Você pode selecionar entre vários templates, integrar o logotipo e as cores da sua marca e utilizar uma rica biblioteca de mídia para criar uma experiência única e envolvente.
Como o HeyGen suporta a integração de roteiro e narração para conteúdo de integração?
O HeyGen integra perfeitamente a funcionalidade de script para vídeo, permitindo que você converta conteúdo escrito em visuais atraentes com vozes de IA naturais. Este recurso facilita a adição de narrações profissionais e garante que seus vídeos de integração de novos contratados transmitam mensagens claras e consistentes.