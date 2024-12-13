Criador de Vídeos de Branding do Empregador: Crie Vídeos de Recrutamento Envolventes

Crie vídeos de branding do empregador profissionais e envolventes que atraem talentos de ponta. Aproveite avatares de IA poderosos para contar sua história autêntica.

Crie um vídeo de 45 segundos de branding do empregador voltado para candidatos a emprego, destacando a vibrante cultura da empresa. O estilo visual deve ser moderno e autêntico, apresentando entrevistas espontâneas com funcionários e música de fundo suave e inspiradora. Use a geração de narração do HeyGen para adicionar uma narração profissional, aprimorando essas 'histórias autênticas de funcionários' para 'atrair talentos de ponta' de forma eficaz.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 60 segundos 'um dia na vida' direcionado a profissionais em início de carreira, proporcionando uma visão interna de um dia típico de trabalho. Empregue um estilo visual dinâmico, nos bastidores, com cortes rápidos e texto na tela, mantendo um tom de áudio amigável e acessível. Incorpore avatares de IA do HeyGen para introduzir diferentes segmentos, criando um 'conteúdo verdadeiramente envolvente' que reforça visualmente nossa 'identidade visual'.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo inspirador de 30 segundos destinado a talentos interessados em uma organização orientada por propósito, articulando a missão e os valores centrais de nossa 'marca empregadora'. O vídeo deve adotar um estilo visual elegante e cinematográfico com gráficos impactantes e B-roll cinematográfico, acompanhado por uma narração convincente e autoritária. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para transformar rapidamente mensagens-chave em um 'vídeo de qualidade profissional'.
Prompt de Exemplo 3
Gere um anúncio de mídia social de 15 segundos impactante, adaptado para candidatos a emprego navegando em plataformas como o LinkedIn, focando em nossas 'opções de branding personalizadas' e benefícios únicos. O estilo visual deve ser acelerado e visualmente marcante, incorporando gráficos consistentes com a marca e uma trilha sonora energética, culminando em um claro chamado à ação. Utilize os Modelos e cenas do HeyGen para alcançar 'criação rápida de vídeos' e garantir uma mensagem coesa e alinhada à marca.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Branding do Empregador

Crie facilmente vídeos profissionais de branding do empregador que mostram a cultura da sua empresa e atraem talentos de ponta com ferramentas intuitivas e recursos impulsionados por IA.

1
Step 1
Escolha Sua Base
Selecione de uma biblioteca de modelos prontos para uso ou comece com uma tela em branco para definir a narrativa da sua marca empregadora.
2
Step 2
Crie Conteúdo Envolvente
Transforme seu roteiro em um vídeo atraente selecionando avatares de IA ou carregando sua própria mídia, aprimorada com geração de narração.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Garanta que seu vídeo esteja alinhado com a identidade visual da sua empresa usando controles de branding para adicionar logotipos, cores específicas e fontes personalizadas.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Amplamente
Finalize seu vídeo profissional com legendas, depois exporte em proporções adequadas para compartilhamento perfeito em plataformas de mídia social para atrair talentos de ponta.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos Inspiradores de Cultura Empresarial

Desenvolva vídeos inspiradores que destacam os valores e a missão da sua empresa, envolvendo potenciais contratados de forma autêntica.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de branding do empregador atraentes para atrair talentos de ponta?

HeyGen é uma plataforma de criação de vídeos impulsionada por IA, projetada para ajudar empresas a produzir vídeos de branding do empregador envolventes rapidamente. Com o HeyGen, você pode aproveitar avatares de IA e a funcionalidade de texto-para-vídeo para mostrar a cultura da sua empresa e atrair talentos de ponta de forma eficiente.

Quais recursos criativos o HeyGen oferece para projetar vídeos de branding do empregador alinhados à marca?

HeyGen oferece ferramentas intuitivas e uma variedade de modelos para ajudá-lo a projetar vídeos de branding do empregador de qualidade profissional e alinhados à marca. Você pode personalizar a identidade visual com controles de branding, incorporar imagens de arquivo e usar ferramentas de edição fáceis para criar conteúdo envolvente.

O HeyGen pode simplificar o processo de criação de histórias autênticas de funcionários para o branding do empregador?

Absolutamente. Os recursos inovadores de IA do HeyGen, incluindo texto-para-vídeo a partir de roteiro e geração de narração, simplificam a produção de histórias autênticas de funcionários para sua marca empregadora. Isso permite a criação rápida de vídeos sem a necessidade de conhecimento extensivo de software de edição.

Como o HeyGen garante opções de branding personalizadas para conteúdo de branding do empregador?

HeyGen fornece controles de branding robustos, permitindo que você aplique facilmente seu logotipo, cores da marca e identidade visual em todos os seus vídeos de branding do empregador. Isso garante que cada peça de conteúdo de vídeo esteja perfeitamente alinhada com a imagem única da sua empresa.

