Criador de Vídeos de Branding do Empregador: Crie Vídeos de Recrutamento Envolventes
Crie vídeos de branding do empregador profissionais e envolventes que atraem talentos de ponta. Aproveite avatares de IA poderosos para contar sua história autêntica.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo envolvente de 60 segundos 'um dia na vida' direcionado a profissionais em início de carreira, proporcionando uma visão interna de um dia típico de trabalho. Empregue um estilo visual dinâmico, nos bastidores, com cortes rápidos e texto na tela, mantendo um tom de áudio amigável e acessível. Incorpore avatares de IA do HeyGen para introduzir diferentes segmentos, criando um 'conteúdo verdadeiramente envolvente' que reforça visualmente nossa 'identidade visual'.
Produza um vídeo inspirador de 30 segundos destinado a talentos interessados em uma organização orientada por propósito, articulando a missão e os valores centrais de nossa 'marca empregadora'. O vídeo deve adotar um estilo visual elegante e cinematográfico com gráficos impactantes e B-roll cinematográfico, acompanhado por uma narração convincente e autoritária. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para transformar rapidamente mensagens-chave em um 'vídeo de qualidade profissional'.
Gere um anúncio de mídia social de 15 segundos impactante, adaptado para candidatos a emprego navegando em plataformas como o LinkedIn, focando em nossas 'opções de branding personalizadas' e benefícios únicos. O estilo visual deve ser acelerado e visualmente marcante, incorporando gráficos consistentes com a marca e uma trilha sonora energética, culminando em um claro chamado à ação. Utilize os Modelos e cenas do HeyGen para alcançar 'criação rápida de vídeos' e garantir uma mensagem coesa e alinhada à marca.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Gere Vídeos Envolventes para Mídias Sociais.
Crie rapidamente vídeos cativantes para mídias sociais para promover a cultura da sua empresa e atrair candidatos.
Criação de Anúncios de Recrutamento de Alto Desempenho.
Produza rapidamente anúncios de vídeo de recrutamento eficazes para expandir seu alcance e garantir talentos de ponta.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de branding do empregador atraentes para atrair talentos de ponta?
HeyGen é uma plataforma de criação de vídeos impulsionada por IA, projetada para ajudar empresas a produzir vídeos de branding do empregador envolventes rapidamente. Com o HeyGen, você pode aproveitar avatares de IA e a funcionalidade de texto-para-vídeo para mostrar a cultura da sua empresa e atrair talentos de ponta de forma eficiente.
Quais recursos criativos o HeyGen oferece para projetar vídeos de branding do empregador alinhados à marca?
HeyGen oferece ferramentas intuitivas e uma variedade de modelos para ajudá-lo a projetar vídeos de branding do empregador de qualidade profissional e alinhados à marca. Você pode personalizar a identidade visual com controles de branding, incorporar imagens de arquivo e usar ferramentas de edição fáceis para criar conteúdo envolvente.
O HeyGen pode simplificar o processo de criação de histórias autênticas de funcionários para o branding do empregador?
Absolutamente. Os recursos inovadores de IA do HeyGen, incluindo texto-para-vídeo a partir de roteiro e geração de narração, simplificam a produção de histórias autênticas de funcionários para sua marca empregadora. Isso permite a criação rápida de vídeos sem a necessidade de conhecimento extensivo de software de edição.
Como o HeyGen garante opções de branding personalizadas para conteúdo de branding do empregador?
HeyGen fornece controles de branding robustos, permitindo que você aplique facilmente seu logotipo, cores da marca e identidade visual em todos os seus vídeos de branding do empregador. Isso garante que cada peça de conteúdo de vídeo esteja perfeitamente alinhada com a imagem única da sua empresa.