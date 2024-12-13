Gerador de Vídeos de Marca Empregadora: Atraia Talentos de Topo Agora
Atraia talentos de topo e impulsione campanhas de recrutamento. Nosso gerador de vídeos de marca empregadora oferece modelos de vídeo dinâmicos para conteúdo rápido e impactante.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de 45 segundos com depoimentos autênticos de funcionários que destacam aspectos-chave da sua marca empregadora, projetado para profissionais do setor, com um visual profissional em estilo de entrevista e legendas claras habilitadas pelo recurso de legendas/captions do HeyGen.
Produza um vídeo dinâmico de campanha de recrutamento de 30 segundos para redes sociais, atraindo candidatos de nível inicial ao apresentar avatares de IA energéticos e elementos de marca personalizáveis, garantindo um estilo visual rápido e envolvente com a capacidade de avatares de IA do HeyGen.
Desenhe um vídeo informativo de 90 segundos para comunicações internas para os funcionários atuais, transmitindo uma mensagem clara sobre novas iniciativas usando visuais profissionais, mas acessíveis, montados facilmente com o recurso de templates e cenas do HeyGen.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Vídeos de Recrutamento de Alto Impacto.
Produza rapidamente vídeos de recrutamento impulsionados por IA para atrair efetivamente talentos de topo e impulsionar sua marca empregadora.
Compartilhe Vídeos Envolventes da Cultura da Empresa.
Gere facilmente vídeos e clipes cativantes para redes sociais que mostrem a cultura da sua empresa e alcancem um público mais amplo.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de marca empregadora envolventes?
O HeyGen simplifica o processo ao oferecer uma plataforma intuitiva de criação de vídeos com recursos impulsionados por IA, permitindo que os usuários gerem rapidamente vídeos de marca empregadora de alta qualidade. Nossas ferramentas de edição fáceis e modelos de vídeo personalizáveis tornam a exibição da cultura da sua empresa sem esforço.
O HeyGen pode ajudar a atrair talentos e personalizar o conteúdo da marca empregadora de forma eficaz?
Com certeza. O HeyGen oferece opções poderosas de personalização de marca, incluindo controles de branding e diversos modelos de vídeo, permitindo que você crie conteúdo envolvente que reflete com precisão sua marca empregadora e atrai talentos de topo para suas campanhas de recrutamento nas redes sociais.
Quais recursos o HeyGen oferece para exibir a cultura da empresa e depoimentos de funcionários?
O HeyGen capacita você a criar vídeos autênticos que destacam a cultura da sua empresa usando avatares de IA, geração de narração e legendas automáticas. Isso é perfeito para depoimentos de funcionários envolventes e para melhorar as comunicações internas.
O HeyGen é uma plataforma de criação de vídeos impulsionada por IA para recrutamento e integração?
Sim, o HeyGen é uma plataforma de criação de vídeos impulsionada por IA, especificamente projetada para otimizar os esforços de recrutamento e integração. Você pode gerar conteúdo envolvente rapidamente usando texto para vídeo a partir de um roteiro e aproveitar vários modelos de vídeo para melhorar suas campanhas de recrutamento.