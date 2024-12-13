Gerador de Vídeos de Marca Empregadora: Atraia Talentos de Topo Agora

Atraia talentos de topo e impulsione campanhas de recrutamento. Nosso gerador de vídeos de marca empregadora oferece modelos de vídeo dinâmicos para conteúdo rápido e impactante.

299/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 45 segundos com depoimentos autênticos de funcionários que destacam aspectos-chave da sua marca empregadora, projetado para profissionais do setor, com um visual profissional em estilo de entrevista e legendas claras habilitadas pelo recurso de legendas/captions do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de campanha de recrutamento de 30 segundos para redes sociais, atraindo candidatos de nível inicial ao apresentar avatares de IA energéticos e elementos de marca personalizáveis, garantindo um estilo visual rápido e envolvente com a capacidade de avatares de IA do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 90 segundos para comunicações internas para os funcionários atuais, transmitindo uma mensagem clara sobre novas iniciativas usando visuais profissionais, mas acessíveis, montados facilmente com o recurso de templates e cenas do HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Marca Empregadora

Crie facilmente vídeos de marca empregadora envolventes para mostrar a cultura da sua empresa e atrair talentos de topo com nossa plataforma intuitiva.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo
Comece selecionando entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais projetados para destacar a história e os valores únicos da sua empresa.
2
Step 2
Aplique a Identidade da Sua Marca
Personalize seu vídeo com as cores, fontes e logotipo da sua marca usando os controles abrangentes de branding para garantir consistência.
3
Step 3
Adicione Elementos Envolventes
Enriqueça sua mensagem com narrações geradas por IA ou adicione automaticamente legendas e captions para maior acessibilidade e engajamento.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sem Esforço
Quando seu vídeo de marca empregadora estiver perfeito, exporte-o em vários formatos otimizados para diferentes canais de redes sociais e campanhas de recrutamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Otimize a Integração e Comunicações Internas

.

Utilize vídeos impulsionados por IA para aumentar o engajamento na integração e nas comunicações internas, reforçando sua marca empregadora positiva.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de marca empregadora envolventes?

O HeyGen simplifica o processo ao oferecer uma plataforma intuitiva de criação de vídeos com recursos impulsionados por IA, permitindo que os usuários gerem rapidamente vídeos de marca empregadora de alta qualidade. Nossas ferramentas de edição fáceis e modelos de vídeo personalizáveis tornam a exibição da cultura da sua empresa sem esforço.

O HeyGen pode ajudar a atrair talentos e personalizar o conteúdo da marca empregadora de forma eficaz?

Com certeza. O HeyGen oferece opções poderosas de personalização de marca, incluindo controles de branding e diversos modelos de vídeo, permitindo que você crie conteúdo envolvente que reflete com precisão sua marca empregadora e atrai talentos de topo para suas campanhas de recrutamento nas redes sociais.

Quais recursos o HeyGen oferece para exibir a cultura da empresa e depoimentos de funcionários?

O HeyGen capacita você a criar vídeos autênticos que destacam a cultura da sua empresa usando avatares de IA, geração de narração e legendas automáticas. Isso é perfeito para depoimentos de funcionários envolventes e para melhorar as comunicações internas.

O HeyGen é uma plataforma de criação de vídeos impulsionada por IA para recrutamento e integração?

Sim, o HeyGen é uma plataforma de criação de vídeos impulsionada por IA, especificamente projetada para otimizar os esforços de recrutamento e integração. Você pode gerar conteúdo envolvente rapidamente usando texto para vídeo a partir de um roteiro e aproveitar vários modelos de vídeo para melhorar suas campanhas de recrutamento.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo