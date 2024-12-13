Gerador de Marca Empregadora: Crie a História Ideal da Sua Empresa

Desenvolva uma identidade de marca atraente e atraia candidatos ideais transformando seus roteiros em vídeos dinâmicos.

Imagine um vídeo de 45 segundos para empreendedores e proprietários de pequenas empresas, mostrando como um gerador de marca empregadora de ponta pode criar instantaneamente uma identidade de marca única. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com gráficos dinâmicos e uma trilha sonora confiante e inspiradora, facilmente alcançável usando os ricos Modelos e cenas do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo animado de 60 segundos direcionado a startups e equipes de marketing, ilustrando a incrível produção criativa possível para design de logotipo e um gerador de logotipo AI. O estilo visual será energético e voltado para a tecnologia, com uma trilha sonora envolvente e um avatar AI narrando os principais benefícios, demonstrando o poderoso recurso de avatares AI do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo inspirador de 30 segundos voltado para profissionais de RH e gerentes de marketing, enfatizando o poder da comunicação visual na construção de um forte reconhecimento de marca para esforços de marca empregadora. Este vídeo deve apresentar visuais calorosos e convidativos de uma cultura de trabalho positiva, apoiados por uma narração profissional e amigável gerada perfeitamente com a geração de Narração do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo tutorial de 50 segundos para especialistas em RH e criadores de conteúdo, orientando-os sobre como aproveitar um simples prompt de texto para refinar sua mensagem de marca empregadora. O estilo visual deve ser limpo, informativo e de fácil compreensão, com exemplos claros na tela e legendas precisas geradas pelo HeyGen para máxima acessibilidade.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Marca Empregadora

Crie facilmente uma identidade visual atraente para sua marca empregadora, atraindo talentos de ponta e reforçando a cultura da sua empresa com ferramentas de design impulsionadas por AI.

1
Step 1
Crie Seu Conceito Inicial
Comece descrevendo sua visão para uma marca empregadora usando um prompt de texto. Nossa AI interpretará sua entrada para gerar opções de design diversas, aproveitando poderosas capacidades de geração de imagens.
2
Step 2
Selecione e Refine os Designs
Navegue por vários estilos de geração e selecione as opções que melhor representam sua identidade de marca. Ajuste facilmente cores e layouts com controles de marca integrados para aperfeiçoar seus ativos visuais.
3
Step 3
Adicione Elementos de Suporte
Enriqueça sua marca empregadora com elementos visuais adicionais. Utilize nossa biblioteca de mídia/suporte de estoque para encontrar imagens ou gráficos adequados que complementem seus ativos principais de marca e fortaleçam sua comunicação visual.
4
Step 4
Exporte Seu Pacote de Branding
Finalize seus designs e exporte sua solução completa de branding. Escolha entre vários formatos e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para garantir que seus ativos estejam prontos para todos os seus projetos comerciais.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque a Cultura da Empresa e Histórias de Funcionários

Crie vídeos AI envolventes para mostrar efetivamente a vibrante cultura da sua empresa e celebrar histórias de sucesso de funcionários, fortalecendo sua marca empregadora.

Como o HeyGen pode melhorar nossos esforços de marca empregadora?

O HeyGen permite que você crie vídeos envolventes com avatares AI e controles de marca personalizados, ajudando a desenvolver uma estratégia de comunicação visual forte para a marca empregadora e atrair talentos de ponta. Isso ajuda a construir o reconhecimento da marca.

Qual é o papel do HeyGen no estabelecimento de uma identidade de marca forte?

O HeyGen ajuda a solidificar sua identidade de marca por meio de comunicação visual consistente em seu conteúdo de vídeo. Você pode incorporar seu logotipo e cores da marca usando os controles de marca do HeyGen, garantindo que cada produção criativa esteja alinhada com sua solução completa de branding.

O HeyGen pode ajudar a criar comunicação visual única para projetos comerciais?

Com certeza. O HeyGen possibilita a produção criativa para diversos projetos comerciais transformando prompts de texto em vídeos dinâmicos. Você pode aproveitar estilos de geração diversos e avatares AI para produzir conteúdo visual personalizado que ressoe com seu público.

Como o HeyGen apoia a integração do logotipo da minha marca no conteúdo de vídeo?

O HeyGen oferece controles de marca robustos que permitem incorporar perfeitamente o logotipo da sua empresa e cores específicas da marca em todas as suas produções de vídeo. Este elemento visual consistente é crucial para melhorar o reconhecimento da marca em toda a sua comunicação visual.

