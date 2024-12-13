Criador de Vídeos para Funcionários: Crie Treinamentos e Integrações Envolventes

Transforme seus programas de L&D com vídeos profissionais para funcionários. Aproveite avatares de IA para aumentar o engajamento e a retenção de conhecimento.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos para profissionais de vendas e equipes de marketing, aproveitando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro e Modelos & cenas personalizáveis. O vídeo deve adotar um estilo gráfico moderno e limpo, com uma narração energética e música animada para destacar novos recursos do produto, servindo como um criador de vídeos de negócios eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo vibrante de 30 segundos para contas de mídia social, direcionado a potenciais clientes com visuais de marca atraentes. Incorpore suporte de biblioteca de mídia/estoque para imagens envolventes e garanta a apresentação ideal em todas as plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto & exportações, complementado por uma narração concisa e áudio em tendência.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo informativo de 60 segundos para departamentos de RH e gerentes de L&D, focando em uma nova política da empresa ou módulo de treinamento. Este vídeo deve apresentar um estilo visual elegante e acessível, com uma narração profissional e música de fundo calma, utilizando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro para criação de conteúdo eficiente e Legendas/legendas para acessibilidade, aprimorando a criação de vídeos com IA para programas de L&D.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos para Funcionários

Crie facilmente vídeos envolventes e profissionais para treinamento, integração e comunicação interna com ferramentas alimentadas por IA.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo
Inicie seu projeto selecionando entre uma variedade de modelos profissionais projetados para diversas necessidades empresariais, estabelecendo a base para seu vídeo de funcionários.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA
Enriqueça seu vídeo adicionando avatares de IA para apresentar seu roteiro, proporcionando um apresentador consistente e envolvente para seu conteúdo de funcionários.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade Visual
Aplique os controles exclusivos do Kit de Marca da sua empresa, incluindo logotipos personalizados e esquemas de cores, para manter uma aparência consistente e profissional em todos os seus vídeos de funcionários.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Uma vez que a criação do seu vídeo para o trabalho esteja completa, exporte-o facilmente no formato e proporção de aspecto desejados, pronto para compartilhamento perfeito em canais de comunicação interna.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente a Moral & Comunicação dos Funcionários

Crie vídeos inspiradores e personalizados para celebrar conquistas, compartilhar a visão da empresa e alinhar sua equipe, promovendo uma cultura de trabalho positiva.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar meu processo de criação de vídeos com IA?

O HeyGen utiliza ferramentas avançadas de IA para simplificar a criação de vídeos, permitindo que você gere vídeos profissionais a partir de texto ou sugestões rapidamente. Nossa plataforma atua como um poderoso criador de vídeos, agilizando seu fluxo de trabalho criativo e esforços de criação multimídia.

Quais opções criativas o HeyGen oferece para vídeos animados de negócios?

O HeyGen oferece uma ampla gama de avatares de IA e ferramentas de animação, capacitando você a criar vídeos de negócios animados e envolventes sem software complexo. Você pode facilmente gerar vídeos a partir de sugestões e personalizar cada aspecto para uma narrativa de vídeo única.

O HeyGen fornece recursos para criar vídeos de negócios rapidamente?

Sim, o HeyGen oferece uma rica biblioteca de modelos profissionais e amplo estoque de mídia para acelerar suas necessidades de criação de vídeos de negócios. Isso permite a produção rápida de conteúdo de alta qualidade, como vídeos explicativos e promoções de marketing.

Como o HeyGen apoia a consistência da marca em projetos de vídeos criativos?

O HeyGen garante que seus projetos de vídeos criativos estejam alinhados com a identidade da sua marca por meio de controles abrangentes de branding, incluindo logotipos personalizados e paletas de cores. Isso ajuda a manter a aparência única da sua marca em todo o seu conteúdo de vídeo.

