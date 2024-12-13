Criador de Vídeos para Aprimoramento de Funcionários: Impulsione as Habilidades da Equipe com IA

Crie vídeos de treinamento envolventes para o desenvolvimento de funcionários, aproveitando poderosos avatares de IA para cativar sua equipe.

Crie um vídeo envolvente de 60 segundos destinado a novos contratados, servindo como uma introdução rápida aos valores centrais da empresa e responsabilidades iniciais, enfatizando o rápido aprimoramento dos funcionários. O estilo visual deve ser moderno e acolhedor, com gráficos limpos e uma narração amigável e encorajadora, facilmente gerada usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para agilizar a criação de conteúdo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um segmento dinâmico de microaprendizagem de 30 segundos direcionado a membros experientes da equipe, visando facilitar o compartilhamento de conhecimento para uma nova atualização de software. Este vídeo deve empregar um estilo visual animado, vibrante e envolvente, complementado por uma narração concisa e profissional entregue por um avatar de IA, garantindo apresentações consistentes e acessíveis para aprendizado rápido.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrutivo de 45 segundos especificamente para equipes de L&D, demonstrando as melhores práticas para criar módulos de treinamento envolventes que impulsionem o desenvolvimento dos funcionários. A estética deve ser elegante e no estilo infográfico, com música de fundo animada e legendas automáticas claras para melhorar a acessibilidade e a retenção de informações.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de treinamento informativo de 90 segundos para funcionários atuais sobre um procedimento técnico atualizado, destacando etapas-chave para o desenvolvimento eficaz dos funcionários e aprimoramento de habilidades. A abordagem visual deve ser limpa e instrutiva, possivelmente incorporando gravações de tela, apoiada por uma narração profissional precisa, utilizando os Modelos e cenas do HeyGen para uma produção eficiente e polida.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Aprimoramento de Funcionários

Desenvolva rapidamente vídeos de treinamento envolventes com ferramentas impulsionadas por IA, transformando suas iniciativas de aprendizado e desenvolvimento em experiências dinâmicas para o crescimento dos funcionários.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Cole seu conteúdo de treinamento ou objetivos de aprendizado diretamente na plataforma para gerar um roteiro de vídeo abrangente, aproveitando nossa capacidade de Texto-para-vídeo para geração eficiente de conteúdo.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione entre uma ampla gama de avatares de IA para apresentar seus módulos de aprimoramento. Personalize sua aparência e voz para corresponder ao tom da sua marca, garantindo uma entrega consistente e profissional.
3
Step 3
Adicione Voz e Visuais
Enriqueça seu vídeo com narrações profissionais, facilmente geradas a partir do seu roteiro. Enriquecer ainda mais seu conteúdo com visuais e música de fundo para tornar seu treinamento cativante.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Renderize seu vídeo de aprimoramento finalizado em vários formatos e resoluções. Baixe e distribua facilmente através de seus sistemas de gestão de aprendizado ou canais de comunicação interna para um compartilhamento de conhecimento sem interrupções.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Habilidades Interpessoais e Liderança

.

Gere conteúdo de vídeo inspirador para desenvolvimento de liderança, coesão de equipe e programas de aprimoramento de habilidades interpessoais.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar os programas de desenvolvimento e aprimoramento de funcionários?

O HeyGen capacita as equipes de L&D a criar vídeos de treinamento envolventes para o desenvolvimento e aprimoramento de funcionários. Utilize avatares de IA e geração de narração natural para produzir conteúdo de microaprendizagem profissional que impulsiona o aprendizado e desenvolvimento eficazes.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeo de IA eficiente para conteúdo de treinamento?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento com seu poderoso gerador de vídeo de IA. Converta texto em vídeo a partir de roteiros e gere narrações rapidamente, aproveitando uma vasta biblioteca de modelos de vídeo para agilizar seu processo de produção para compartilhamento de conhecimento.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento envolventes para integração?

Absolutamente, o HeyGen é projetado para ajudar as equipes de L&D a produzir vídeos de treinamento altamente envolventes para integração. Empregue avatares de IA realistas e adicione facilmente legendas para melhorar a acessibilidade e promover o compartilhamento eficaz de conhecimento.

O HeyGen suporta branding para materiais de treinamento corporativo?

Sim, o HeyGen oferece controles de branding robustos para garantir que seus vídeos de treinamento estejam alinhados com a identidade corporativa. Personalize elementos como logotipos e cores da marca e utilize modelos de vídeo profissionalmente projetados para manter uma aparência consistente em todo o seu conteúdo de aprimoramento de funcionários.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo