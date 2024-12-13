O HeyGen capacita as equipes de L&D a acelerar a Entrega de Treinamento Rápida, reduzindo significativamente o tempo e os recursos tradicionalmente necessários para a criação de vídeos. Seu Gerador de Vídeos de IA intuitivo permite atualizações sem esforço e produção rápida de conteúdo, levando a economias consideráveis de custo e tempo em comparação com métodos tradicionais de produção de vídeo. Essa eficiência apoia o desenvolvimento contínuo dos funcionários.