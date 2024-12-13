Criador de Vídeos de Atualização para Funcionários: Melhore sua Comunicação Interna

Engaje sua equipe sem esforço. Use avatares de IA para personalizar cada mensagem e simplificar atualizações em toda a empresa.

340/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de integração de 60 segundos para novos contratados, com um tom caloroso, amigável e acolhedor, incorporando cenas visualmente atraentes com cortes rápidos e texto na tela, apoiado por música suave e inspiradora, mostrando os extensos Modelos e cenas da HeyGen para apresentar efetivamente os principais valores da empresa.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento de 30 segundos para o departamento de marketing, focando em um novo recurso de software com um estilo visual informativo, conciso e orientado para a ação, apresentando narração clara e texto essencial na tela, acessível a todos os espectadores usando as Legendas automáticas da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de 20 segundos sobre a cultura da empresa para equipes internas celebrando um marco recente de projeto, adotando uma estética entusiástica, comemorativa e visualmente dinâmica com cores vibrantes e transições rápidas, acompanhada por música alegre e animada, tudo criado de forma eficiente a partir de um roteiro simples usando a capacidade de Texto para vídeo da HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Atualização para Funcionários

Simplifique sua comunicação interna com a criação de vídeos impulsionada por IA. Gere facilmente atualizações envolventes para funcionários, anúncios e materiais de treinamento.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece com um Roteiro
Selecione a partir de uma biblioteca de modelos de vídeo profissionais projetados para comunicação interna. Isso fornece uma base estruturada para sua atualização de funcionários, ajudando você a começar rapidamente.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo com Avatares de IA
Insira seu texto, e nossos avatares de IA narrarão sua mensagem. Enriqueça ainda mais sua atualização com imagens personalizadas, vídeos e mídia de estoque de nossa extensa biblioteca, dando vida à sua mensagem interna.
3
Step 3
Aplique a Identidade da Sua Empresa
Mantenha uma imagem consistente da empresa utilizando nossos controles de branding. Aplique facilmente seus logotipos, cores específicas e fontes aprovadas para garantir que cada atualização de funcionário reflita a identidade organizacional.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo com Narração Profissional
Gere seu vídeo final de atualização para funcionários, completo com geração de narração de alta qualidade e legendas adicionadas automaticamente. Exporte seu vídeo polido em vários formatos, pronto para compartilhamento instantâneo em todos os canais internos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Atualizações de Empresa Envolventes

.

Crie anúncios impactantes em toda a empresa e vídeos culturais que inspirem e informem os funcionários, promovendo um ambiente de trabalho conectado e positivo.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos criativos com IA?

A HeyGen é um gerador de vídeos avançado com IA que simplifica a produção de vídeos criativos. Aproveitando avatares de IA e tecnologia robusta de texto para vídeo, transforma seus roteiros em vídeos envolventes sem esforço, atuando como seu motor criativo pessoal.

Posso personalizar vídeos criados com a HeyGen para alinhar com a identidade da minha marca?

Absolutamente! A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo a personalização completa de seus vídeos com logotipos, cores e fontes da empresa. Utilize nossos diversos modelos de vídeo e extensa biblioteca de mídia para combinar perfeitamente com a estética da sua marca.

O que torna a HeyGen um eficiente criador de vídeos de atualização para funcionários na comunicação interna?

A HeyGen se destaca como um criador de vídeos de atualização para funcionários ao fornecer modelos de vídeo prontos para uso e avatares de IA, tornando a comunicação interna rápida e consistente. Isso capacita as equipes a produzir conteúdo de qualidade profissional para integração de funcionários e atualizações da empresa sem edição de vídeo extensa.

Além da edição básica de vídeo, quais recursos criativos a HeyGen oferece para contar histórias envolventes?

A HeyGen capacita a narrativa de vídeos envolventes com um conjunto de recursos criativos. Utilize nosso suporte de script com IA, gere narrações dinâmicas e enriqueça suas narrativas com efeitos de animação e transições, tudo integrado a uma rica biblioteca de mídia.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo