A HeyGen se destaca como um criador de vídeos de atualização para funcionários ao fornecer modelos de vídeo prontos para uso e avatares de IA, tornando a comunicação interna rápida e consistente. Isso capacita as equipes a produzir conteúdo de qualidade profissional para integração de funcionários e atualizações da empresa sem edição de vídeo extensa.