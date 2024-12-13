Gerador de Vídeos de Atualização para Funcionários para Comunicações Internas Sem Complicações

Produza vídeos impressionantes para treinamento e integração de funcionários com avatares de IA.

Para uma atualização essencial de 30 segundos em comunicações internas direcionada a todos os funcionários, imagine um estilo visual profissional e envolvente, complementado por música de fundo clara e animada, utilizando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar mensagens-chave em um vídeo atraente de forma eficiente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Os novos contratados vão apreciar um vídeo de boas-vindas de 45 segundos que apresenta uma estética visual amigável e moderna e um avatar de IA profissional entregando uma narração clara, integrada perfeitamente usando os avatares de IA da HeyGen para tornar a primeira impressão memorável.
Prompt de Exemplo 2
Um vídeo informativo de 60 segundos de atualização para funcionários, projetado para a equipe existente, deve explicar claramente uma nova política da empresa com gráficos limpos e uma narração autoritária, facilmente estruturado aproveitando os Modelos & cenas da HeyGen para uma apresentação digerível e impactante.
Prompt de Exemplo 3
Compartilhe rapidamente uma dica valiosa em um vídeo dinâmico de 30 segundos voltado para um departamento ou equipe específica, adotando um estilo visualmente atraente e conciso com música de fundo energética, impulsionado pela geração de Narração da HeyGen para garantir que a mensagem seja entregue com impacto.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Atualização para Funcionários

Crie facilmente vídeos de atualização para funcionários envolventes com avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo, otimizando suas comunicações internas para máximo impacto.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo seu roteiro ou utilize roteiros gerados automaticamente por IA para rapidamente elaborar seu conteúdo de atualização para funcionários.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para narrar sua atualização, adicionando um toque humano sem precisar de uma câmera.
3
Step 3
Aplique Branding
Melhore seu vídeo aplicando seus controles de branding, incluindo logotipos e cores da marca, para garantir uma mensagem consistente da empresa.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Exporte facilmente seu vídeo final de atualização para funcionários em vários formatos de proporção, pronto para compartilhamento sem complicações em todos os canais de comunicação interna.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Atualizações Internas Impactantes

.

Gere comunicações internas inspiradoras e informativas e atualizações para funcionários para manter sua equipe engajada e motivada.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos criativos?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos ao oferecer uma rica biblioteca de mídia, uma variedade de Modelos & cenas, e Criação de Vídeo Nativa de Prompt. Isso capacita os usuários a transformar ativos criativos em vídeos polidos e impressionantes com excepcional facilidade, focando no impacto visual.

A HeyGen pode ser utilizada para produzir vídeos de integração envolventes para novos funcionários?

Sim, a HeyGen é um criador de vídeos de integração ideal, permitindo a criação de conteúdos de vídeo impactantes para novos contratados. As empresas podem aproveitar narrações personalizáveis, avatares de IA e personagens animados para desenvolver materiais de treinamento e integração de funcionários personalizados e eficazes.

Quais capacidades a HeyGen oferece para personalização avançada de vídeos e branding?

A HeyGen fornece recursos robustos de edição, incluindo narrações personalizáveis, legendas automáticas e controles abrangentes de Branding para alinhar os vídeos perfeitamente com a identidade da marca. Os usuários também podem facilmente converter PDFs, slides, documentos e páginas da web em vídeo, garantindo que todo o conteúdo seja consistente e profissional.

Como a HeyGen pode ajudar na localização de vídeos para um público global?

A HeyGen facilita a localização fácil, permitindo que os usuários traduzam vídeos para mais de 140 idiomas. Esse suporte linguístico extenso, combinado com sua interface amigável, garante que os vídeos produzidos possam efetivamente alcançar e envolver diversos públicos em todo o mundo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo