Criador de Vídeos de Treinamento de Funcionários: Crie Conteúdo Envolvente Rápido
Crie rapidamente vídeos de treinamento de funcionários envolventes que impulsionam a retenção. Nossa plataforma utiliza poderosos avatares de IA para simplificar a produção para equipes de L&D.
Produza um vídeo de treinamento de conformidade de 90 segundos voltado para todos os funcionários, apresentando informações críticas de maneira formal, mas fácil de entender. O estilo visual deve ser limpo e profissional, aproveitando os modelos e cenas do HeyGen para estrutura, incorporando legendas claras e uma narração confiante de um roteiro de texto para vídeo para garantir precisão nos vídeos de treinamento.
Desenhe um vídeo de treinamento de 2 minutos para funcionários explicando o processo de submissão de despesas, visando uma apresentação altamente instrutiva e detalhada. O estilo visual deve ser direto e claro, empregando um avatar de IA para percorrer cada etapa com geração de narração precisa, tornando a tarefa frequentemente complexa simples e fácil de seguir para criar vídeos de treinamento.
Crie um vídeo vibrante de 45 segundos para capacitação de vendas, projetado para equipes de vendas, destacando os principais recursos de um novo produto, fomentando entusiasmo e confiança. O estilo visual deve ser dinâmico e moderno, utilizando diversos elementos da biblioteca de mídia e empregando uma narração envolvente gerada a partir de um roteiro para criar vídeos de treinamento envolventes que facilmente se convertem em diferentes plataformas com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Crie Mais Cursos de Treinamento.
Desenvolva e entregue cursos de treinamento extensivos de forma eficiente para uma força de trabalho global, expandindo as oportunidades de aprendizado para todos os funcionários.
Aumente o Engajamento no Treinamento de Funcionários.
Utilize IA para produzir vídeos de treinamento altamente envolventes que capturam a atenção e melhoram significativamente a retenção de conhecimento entre seus funcionários.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de funcionários?
HeyGen é uma plataforma de vídeo de IA projetada para ser um criador intuitivo de vídeos de treinamento de funcionários. Ela permite que você crie vídeos de treinamento profissionais de forma eficiente usando Avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, simplificando significativamente o processo de produção para equipes de L&D.
O HeyGen pode produzir vídeos de treinamento envolventes com avatares de IA e narrações?
Absolutamente. O HeyGen permite que você crie vídeos de treinamento altamente envolventes aproveitando avatares de IA realistas e narrações naturais de IA. Isso garante que seu conteúdo capture a atenção e comunique informações cruciais de forma eficaz, tornando seu treinamento mais impactante.
Que tipos de vídeos de treinamento posso criar usando a plataforma de vídeo de IA do HeyGen?
HeyGen é um software de vídeo de treinamento versátil, perfeito para uma ampla gama de conteúdos, incluindo integração de funcionários, capacitação de vendas, treinamento de conformidade e vídeos de treinamento detalhados. Nossa plataforma oferece vários modelos e ferramentas de IA para atender às diversas necessidades de aprendizado organizacional.
O HeyGen oferece recursos para melhorar o profissionalismo dos vídeos de treinamento?
Sim, o HeyGen fornece recursos robustos para elevar a qualidade dos seus vídeos de treinamento. Você pode incluir legendas automáticas para acessibilidade, utilizar controles de branding para manter a identidade visual da sua empresa e até integrar gravação de tela para tutoriais técnicos abrangentes.