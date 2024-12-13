Criador de Vídeos de Treinamento de Funcionários: Crie Conteúdo Envolvente Rápido

Crie rapidamente vídeos de treinamento de funcionários envolventes que impulsionam a retenção. Nossa plataforma utiliza poderosos avatares de IA para simplificar a produção para equipes de L&D.

Desenvolva um vídeo de treinamento envolvente de 60 segundos para novos contratados, focado na integração de funcionários, projetado para tornar o primeiro dia acolhedor e informativo. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável guiando-os pelos passos iniciais essenciais, utilizando geração de narração clara e um estilo visual caloroso e profissional para estabelecer um tom positivo para a integração de funcionários.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de treinamento de conformidade de 90 segundos voltado para todos os funcionários, apresentando informações críticas de maneira formal, mas fácil de entender. O estilo visual deve ser limpo e profissional, aproveitando os modelos e cenas do HeyGen para estrutura, incorporando legendas claras e uma narração confiante de um roteiro de texto para vídeo para garantir precisão nos vídeos de treinamento.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de treinamento de 2 minutos para funcionários explicando o processo de submissão de despesas, visando uma apresentação altamente instrutiva e detalhada. O estilo visual deve ser direto e claro, empregando um avatar de IA para percorrer cada etapa com geração de narração precisa, tornando a tarefa frequentemente complexa simples e fácil de seguir para criar vídeos de treinamento.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo vibrante de 45 segundos para capacitação de vendas, projetado para equipes de vendas, destacando os principais recursos de um novo produto, fomentando entusiasmo e confiança. O estilo visual deve ser dinâmico e moderno, utilizando diversos elementos da biblioteca de mídia e empregando uma narração envolvente gerada a partir de um roteiro para criar vídeos de treinamento envolventes que facilmente se convertem em diferentes plataformas com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Treinamento de Funcionários

Transforme rapidamente seu conteúdo em vídeos de treinamento profissionais e envolventes, capacitando sua equipe com conhecimento claro, consistente e acessível.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece criando ou colando seu roteiro de treinamento. Nossa plataforma utiliza texto para vídeo a partir do roteiro para gerar automaticamente cenas iniciais, tornando simples a criação de vídeos de treinamento de forma eficiente.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar seu conteúdo de treinamento. Esses avatares de IA realistas fornecem uma presença consistente e envolvente na tela para cada vídeo.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais
Integre narrações de IA de alta qualidade, disponíveis em vários idiomas e tons, garantindo que sua mensagem seja claramente comunicada e compreendida por todos os aprendizes.
4
Step 4
Exporte e Implante Seu Vídeo
Exporte facilmente seu vídeo de treinamento polido. Seu produto final inclui legendas automáticas geradas, tornando seu conteúdo acessível e pronto para implantação imediata para suas equipes de L&D.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore o Desenvolvimento e a Motivação dos Funcionários

.

Crie vídeos inspiradores e motivacionais que promovam o desenvolvimento profissional, aumentem o moral e incentivem um ambiente de aprendizado positivo para a equipe.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de funcionários?

HeyGen é uma plataforma de vídeo de IA projetada para ser um criador intuitivo de vídeos de treinamento de funcionários. Ela permite que você crie vídeos de treinamento profissionais de forma eficiente usando Avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, simplificando significativamente o processo de produção para equipes de L&D.

O HeyGen pode produzir vídeos de treinamento envolventes com avatares de IA e narrações?

Absolutamente. O HeyGen permite que você crie vídeos de treinamento altamente envolventes aproveitando avatares de IA realistas e narrações naturais de IA. Isso garante que seu conteúdo capture a atenção e comunique informações cruciais de forma eficaz, tornando seu treinamento mais impactante.

Que tipos de vídeos de treinamento posso criar usando a plataforma de vídeo de IA do HeyGen?

HeyGen é um software de vídeo de treinamento versátil, perfeito para uma ampla gama de conteúdos, incluindo integração de funcionários, capacitação de vendas, treinamento de conformidade e vídeos de treinamento detalhados. Nossa plataforma oferece vários modelos e ferramentas de IA para atender às diversas necessidades de aprendizado organizacional.

O HeyGen oferece recursos para melhorar o profissionalismo dos vídeos de treinamento?

Sim, o HeyGen fornece recursos robustos para elevar a qualidade dos seus vídeos de treinamento. Você pode incluir legendas automáticas para acessibilidade, utilizar controles de branding para manter a identidade visual da sua empresa e até integrar gravação de tela para tutoriais técnicos abrangentes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo