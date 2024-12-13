Crie um vídeo de integração personalizado de 45 segundos para novos contratados, apresentando um avatar de IA amigável que introduz os valores da empresa e os membros da equipe. Este vídeo deve manter um estilo visual profissional, mas acolhedor, complementado por música de fundo suave, utilizando os avatares de IA da HeyGen para tornar a experiência inicial envolvente e memorável para cada novo colaborador.

